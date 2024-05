I Baskers cercano l’impresa contro la Emil Gas

I Baskers Forlimpopoli chiamano a raccolta i tifosi per tentare tutti assieme appassionatamente l’ennesima impresa stagionale contro la Chemifarma Emil Gas. In una atmosfera delle grandi occasioni, nel turno infrasettimanale i Baskérs tenteranno anima e corpo di allungare la serie per giocarsi le residue chance di qualificazione alla finale nell’eventuale spareggio di sabato prossimo al PalaRegnani.