I Baskers Forlimpopoli battono 78 a 76 Foppiani Fulgor Fidenza, una gara perfetta contro la capolista

I Baskers Forlimpopoli battono 78 a 76 Foppiani Fulgor Fidenza. Per avere ragione della capolista serviva la cosiddetta partita perfetta e così è stato. Pur perdendo Gorini per un incidente domestico alla vigilia e Farabegoli dopo 4’ per una forte scavigliata, finalmente con Donati nel motore al debutto stagionale dopo le noie al ginocchio, i Baskérs gioiscono per la prima volta davanti al pubblico amico supe rando l’imbattuta capolista Fidenza.

E dire che, ad epilogo di una gara ben giocata e condotta anche largamente per lunghi tratti (60-48 al 27’), la beffa pareva dietro l’angolo quando un gioco da tre punti del rientrante Massari (10 nell’ultimo periodo) riportavano il punteggio al 73-76. Prima Donati fa 1/2 dalla lunetta poi a -40” la tripla di Brighi risulterà decisiva perché i tentativi a seguire di Sichel e Marchetti a rimbalzo saranno vani. Sul ribaltamento dopo il fallo tattico Benedetti sbaglia volutamente il secondo senza prendere il ferro; dopo il timeout con rimessa in attacco la tripla di Obiekwe è corta e parte il tripudio artusiano.

Evidente il fatto che la chiave del match è stato l’attento atteggiamento difensivo (gialloneri tenuti 10 punti sotto media) ma anche un secondo quarto da 32-15 ha inciso non poco sull’andamento della gara. Da rimarcare la notevole prestazione di Chiari che schierato in quintetto ha ripagato alla grande la fiducia del coach con tre bombe quasi consecutive e la faccia tosta del sedicenne forlimpopolese Ruscelli, faccia tosta da vendere e malizia di un veterano per sparare un 3/3 dall’arco. Dopo un avvio di torneo alquanto complicato una immane boccata d’ossigeno per i Baskèrs, attesi ora da una serie importante di scontri diretti che potrebbero lasciare il segno nella loro stagione; ripartendo da una grande prestazione e con la solita consapevolezza dei pro pri mezzi.