I Baskérs Forlimpopoli piegano 77 a 73 Allianz Bank Bologna: si spera ancora nei playoff

Basta davvero poco per passare dalla depressione di Guelfo all’entusiasmo per la grande vittoria 77-73 sulla seconda forza -ossia Bologna Basket – che di fatto rilancia le ambizioni di playoff del quintetto artusiano ed affossa forse definitivamente quelle di promozione diretta dei felsinei.

Anche contro la jella, perché se in settimana sia Brighi (recuperato in extremis) che Donati non si erano allenati, i Baskérs hanno ottenuto questa capitale affermazione senza contare nel finale sull’apporto di Rossi (ko in una penetrazione, preoccupano le condizioni del piede dolorante) e lo stesso Brighi appiedato per aver sbattuto violentemente il capo sul parquet.

Nelle battute finali, così, Agnoletti deve giocarsela con diversi under in campo ma l’energia profusa sul rettangolo sposta decisamente l’ago della bilancia verso i romagnoli: se in difesa Gorini è un mastino sul temuto Kuvekalovic ed in generale Bologna fatica molto contro l’organizzazione di Forlimpopoli e la mette poco da tre, sul fronte offensivo Semprini è per lunghi tratti incontenibile e semina il panico.

In un primo tempo sostanzialmente in equilibrio i Baskérs si issano sul 35-28 del 16’ e trovano in uno scatenato Ruscelli buona linfa per tener testa agli avversari, spesso in confusione sull’opposizione biancorossa.

Al rientro dagli spogliatoi l’attacco interno s’inceppa paurosamente, si contano ben sette giri di lancette senza segnare mentre gli ospiti incassano con gli interessi (46-57 al 28’). Quando tutto pareva compromesso ancora una volta Forlimpopoli trova entusiasmo e forza per rialzarsi: 17-5 di controparziale ed al 36’ (69-64). Nel finale due cesti di Semprini rispondono al 71-72 del solito Fontecchio prima che il serbo di Cacak fallisca la bomba del nuovo sorpasso a -18”, poi non tremo la mano del 17enne Ruscelli che a 2” dal termine insacca entrambi i liberi della staffa.

Con due delle tre restanti gare da disputare al PalaVending (in mezzo la traferta a Reggio Emilia probabilmente già promossa) si riaprono clamorosamente le speranze dei Baskérs, attesi sabato prossimo alla sfida con Olimpia Castello.