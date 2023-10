I Baskérs non falliscono l’appuntamento davanti al pubblico amico e battono la Scuola Basket Ferrara

I Baskérs non falliscono l’appuntamento davanti al pubblico amico e bagnano il debutto stagionale con una corroborante vittoria ai danni di una Scuola Basket Ferrara comunque mai doma. Con Lazzari recuperato nei dodici dopo l’influenza accusata in settimana, i ragazzi di Tumidei partono col giusto piglio difensivo ma inanellano qualche persa di troppo in attacco ove Bracci punge a ripetizione (suoi i primi sei) prima che Farabegoli (tripla) e Rossi (cinque punti finali del quarto) imprimano propulsione dalla panca.

Attimi di panico dopo l’infortunio occorso a Brighi jr. che, con la caviglia destra dolorante, abbandona il campo sule sue gambe ma non ve ne farà più rientro; senza paura, invece di accusare il colpo, gli artusiani rilanciano e con le quattro triple in serie di Benedetti (ottimo in regia) e del positivo Ruscelli si issano al 33-20 del 17’ mentre l’indemoniato Xausa regge quasi da solo il peso dell’attacco ospite.

Copione pressochè identico anche al rientro dagli spogliatoi: le rasoiate dei solidi Rossi (6/9 dal campo) e Bracci (10/13 alla fine) allargano la forbice sul 52-33 del 25’, in un meccanismo il cui motore gira a pieno regime pur senza l’apporto tangibile delle due punte di diamante. Quando i giochi sembrano fatti i galletti accusano un evidente calo fisico, i redivivi Di Giusto e Ghirelli suonano la carica e con orgoglio ripartano sotto la squadra (66-59 a -2’45”); prima due liberi del 17enne Ruscelli poi due magate di Bracci, evidente m.v.p. di serata, scacciano la paura e regalano ai padroni di casa il primo successo stagionale nonostante varie vicessitudini. Da martedì si comincerà a preparare il prossimo impegno, debutto stagionale esterno a S.Lazzaro in programma venerdì 06/10 alle ore 21 alla Rodriguez.