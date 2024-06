I Baskers perdono il loro numero 1, Lorenzo Benedetti saluta la società: "È stato un viaggio straordinario"

Tre anni fa, conquistata la C Gold, gli fu affidata le redini della squadra. Lorenzo Benedetti, dopo aver sfiorato la promozione sul campo in Serie B Interregionale, lascia i Baskers Forlimpopoli. In tre stagioni ha totalizzato 78 presenze con 478 punti realizzati (6,2 di media). "Ha saputo sempre ripagare la nostra fiducia - è il messaggio della società -. La sua estrema professionalità, educazione ed etica del lavoro non potremo mai dimenticarle, con esse e dall’alto della sua profonda esperienza ha segnato in maniera indelebile il processo di crescita".

"È stato un viaggio straordinario, pieno di, vittorie e momenti indimenticabili che rimarranno per sempre - afferma Benedetti -. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutto lo staff tecnico e dirigenziale per la dedizione e il supporto costante che ci avete offerto, soprattutto dal lato umano. Non posso dimenticare le prime partite, quando giocavamo con un numero limitato di persone a causa delle restrizioni legate al Covid. Abbiamo superato quel periodo con spirito combattivo e determinazione, per poi concludere con il palazzetto strapieno di tifosi entusiasti. È stato incredibile vedere il nostro lavoro duro e la nostra passioneessere ricompensati con tanto sostegno da Forlimpopoli! Spero sinceramente di aver lasciato un'impronta positiva per tutti".