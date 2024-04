I Baskérs scacciano i fantasmi ed escono dal tunnel: vittoria contro Zola Predosa

Con una prestazione degna di nota, soprattutto a livello difensivo, i Baskérs scacciano i fantasmi ed escono dal tunnel con una convincente vittoria – la prima storica nei playoff del massimo campionato regionale – ai danni di Zola Predosa. L’attesa reazione della squadra di Tumidei, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, arriva al cospetto di un avversario ostico (senza Tosini ma con il gaucho Degregori recuperato) apparso in una serata al tiro davvero deficitaria.

Dopo un avvio al rallentatore da ambo le parti ed un primo quarto orribile in cui i padroni da casa appaiono comunque sintonizzati, i galletti bloccano sul nascere le velleità di Bianchini (10/16 punti dei suoi all’intervallo) con un approccio difensivo davvero ragguardevole e sfruttando dalla panca l’energia dell’ottimo Ruscelli; dopo l’intervallo alcune triple a bersaglio e l’abnegazione sotto le plance di Bracci permettono ai romagnoli di controllare ritmi e punteggio.

Nel decisivo parziale salgono in cattedra capitan Brighi (con 8 punti, 10 rimbalzi ed 11 falli subiti totali) ed ancora l’under Ruscelli che con una coppia di liberi a seguito della tripla dall’angolo di Brighi jr. permettono a Forlimpopoli di ribaltare con merito anche la differenza canestri.

Con il quarto posto a soli due punti è ancora possibile la qualificazione alle semifinali, occorrerà dare il meglio nelle restanti due gare con le compagini reggiane.

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI – PREVEN F.FRANCIA ZOLA PREDOSA 62-46 (PARZIALI: 9-4; 22-16; 42-35)

Chemifarma: Dellachiesa n.e., Benedetti 2, Brighi A. 5, Ruscelli 11, Naldini n.e., Rossi 8, Grassi, Brighi L. 19, Bracci 9, Dell’Omo 4, Farabegoli 4, Palazzi. All.: Tumidei.

Preven: Chiusolo 1, De Ruvo, Galvan, Degregori 8, Marzatico, Bavieri 3, Bianchini 13, Oyeh 7, Turrini e Vivarelli n.e., Balducci 6, Almeoni 8. All.: Mondini

Arbitri: Meolni e Diemmi

Note - usciti per 5 falli: De Ruvo (36’38”) e Benedetti (39’32”). Fallo antisportivo a De Ruvo (35’01”).

Spettatori: 200 circa.