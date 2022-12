Il Babbo Natale della Libertas-Aics basket in visita al reparto di pediatria

Non poteva esserci epilogo migliore per “La partita di Natale”, l’evento benefico di raccolta di piccoli regali da donare ai pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, organizzata dalla Libertas Basket Rosa Forlì e dall’ A.I.C.S. Basket Forlì. Le ragazze della squadra di serie B si sono recate, nella mattina del 21 Dicembre a portare sette giganteschi sacchi natalizi ed uno scalda biberon comprato grazie ad una generosa donazione economica al reparto, potendo anche vivere la gioia e l’emozione di poter personalmente consegnare alcuni regali ai piccoli degenti dell’ospedale, regalando loro oltre che qualche gioco, anche uno splendido sorriso in un momento difficile.



Una raccolta che è stata veramente un successo grazie anche alle diverse iniziative che il sodalizio Libertas-A.I.C.S. ha messo in atto per questo evento, che ha svegliato ancor di più il giù grandissimo cuori di tanti appassionati sportivi di Forlì e non che hanno anche quest’anno risposto presente e sono stati in prima linea per fare del bene.



Un felicissima Federica Montanari racconta “È stato molto emozionante per me poter consegnare di persona i regali ai bambini dell'ospedale. Avevo partecipato anche l'anno scorso a questa bellissima iniziativa quindi non ho esitato ad accettare appena ci è stato riproposto. Inoltre quest'anno siamo potuti entrare direttamente nelle stanze dei bimbi e vederli sorridere per un piccolo regalino ci ha riempito il cuore di gioia”



“Un emozione incredibile quella che abbiamo provato –spiega il DS Cristiano Baccini - e ci tengo a ringraziare davvero chiunque ci ha aiutato a costruire questo meraviglioso successo, ringrazio di tutto cuore il personale che ogni giorno lavora costantemente e non fa mancare un sorriso a quei bambini, vedere la passione ed il sorriso che riescono a donare ad ogni singolo bambino è stato commovente davvero, ed a tutte queste persone non posso che dire un infinito grazie che penso sia da parte di tutti noi”

Ecco il link al video della consegna dei regali: https://www.youtube.com/watch?v=6zmMpoRmRJw&feature=youtu.be