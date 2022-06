Il cuore del basket non ha confini: l'Under 20 Ucraina sarà ospite della Pieffe 2.015

Dal 17 giugno all’1 luglio la Nazionale Under 20 Ucraina sarà ospite della Pallacanestro Forlì 2.015 per preparare i campionati europei di categoria che si svolgeranno a Podgorica (Montenegro) dal 16 al 24 luglio. Si tratta di un progetto fortemente voluto e portato avanti dalla società e dalla Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, in sinergia con il Comune di Forlì.

I ragazzi saranno ospitati al Park Hotel di Castrocaro Terme e Terra del Sole e si alleneranno all’Unieuro Arena. Sono previste anche diverse attività collaterali, pensate per rendere accogliente e gradevole il soggiorno di questi ragazzi e dei loro accompagnatori nel nostro territorio.