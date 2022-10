Il derby è dell’Unieuro Forlì: Rimini espugnata con un super primo quarto

La Pallacanestro Forlì 2.015 espugna il PalaFlaminio e fa suo il derby contro Rimini. Un match che i mercuriali hanno portato a casa con un primo quarto nel quale la squadra di Antimo Martino ha rifilato ben 14 punti ai rivieraschi. Poi la compagine di Mattia Ferrari ha cercato di ricucire il gap, trascinata da un super Johnson (29 punti) facendo suoi i restanti quarti (19-15, 24-23 e 19-15), ma non sufficiente per il sorpasso: finale 79-84. In tre i forlivesi in doppia cifra: Valentini 22 punti, Cinciarini 16 e Benvenuti 13.