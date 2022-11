Il forlivese Giacomo Donati premiato come migliore promessa del basket in regione

Nell’ambito delle premiazioni annuali della Federazione Italiana Pallacanestro Emilia Romagna, che si sono svolte sabato scorso a Castel S.Pietro Terme al Palazzo di Varignana alla presenza del presidente federale nazionale, Gianni Petrucci, il forlivese Giacomo Donati, classe 2006 è stato premiato come "Migliore Promessa Giovanile Maschile" per la stagione sportiva 2021-2022 dal referente tecnico territoriale Fip Valeria Giovati. Il ragazzo milita nelle file dell’International Basket Imola, dopo la breve parentesi forlivese di inizio anno. Nell’ambito della manifestazione è stata premiata anche la Società Forlivese “Libertas Green Basket Forlì” per la promozione in serie D.