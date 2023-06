Il Marghe All Star a passo spedito verso le semifinali

Sul playground “Matteo Mrgheritini” sono andate in scena martedì sera le gare dei due gironi nell’ ambito della quinta serata del torneo. Nel match d’apertura delle 20.30 bella vittoria per la Tecnoacustica di coach Emiliano Solfrizzi sulla Vensisteni dopo un match comandato dall’inizio. Nel girone A entrambe le squadre sono eliminate e non accederanno alle semifinali in programma giovedì sera. A seguire match scoppiettante fra Centro Investimenti Immobiliari di Dalpozzo che col successo in volata su La Fiasca (coach Modoni) si guadagna il primo posto nel girone B condannando gli avversari ai saluti.

I tabellini

Tecnoacustica - Vemsistemi 85-71

Vemsistemi: Ravaioli 8, Bertini 2, Spinosa 8,Pasquali 2, Baroncini 5, Alessandrini 6, De Gregori 8, Canzonieri 5, Arosti 17, Marangoni 10. All:: Baroncini

Tecnoacustica: Cristofani 17, Stefan, Foschi 2, Santoro 6, Poggi 15, Pezzi 8, Biandolino 17, Laghi 14, Rossi 6. All.: Em.Solfrizzi

Arbitri: Gaudenzi e Rusticali

Centro Investimenti Immobiliari – La Fiasca 96-87

Centro investimenti immobiliari: Monticelli, Dalpozzo 6, Goi 7, Alberti 10, Russu 18, Nucci 26, Pietrini 21, Giovannelli 7. All.: Dalpozzo

La Fiasca: Calamelli, Mondini 5, Carbone 2, Savino 6, Fussi 15, Murati 12, Wiltshire 35, Plebani, Calabrese 11, Conti 1. All.: Modoni

Arbitri: Cieri e Civinelli