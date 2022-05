Il "Marghe All Star" torna a casa nel playground di via Dragoni. E ci sarà anche un torneo nazionale per non udenti

Il "Marghe All Star" torna a casa. Il torneo benefico di basket, in memoria di Matteo Margheritini, il giovane cestista scomparso a 27 anni nel 2009 a causa della leucemia, si disputerà sul playground rinnovato di via Dragoni dal 20 giugno al 2 luglio. La manifestazione, giunta all'undicesima edizione, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi da devolvere all’Admo, per cercare di aiutare coloro che stanno combattendo la durissima battaglia durissima contro la malattia, come quella che ha colpito Margheritini. Il torneo mantiene le sue caratteristiche: un cinque contro cinque che ha la finalità, oltre che di raccolta fondi a favore di Admo, di promozione sportiva e di inclusione, grazie alla collaborazione con la Nazionale Pallacanestro Sordi e la partecipazione di giocatori con tale

disabilità all’interno delle squadre, per un totale di circa 200 giocatori.

Saranno inoltre organizzati, all’interno dell'iniziativa ed in orario pomeridiano, corsi di formazione per le fasce di età dai 10 ai 16 anni. La serata finale prevede anche lo svolgimento del primo Torneo Nazionale di Basket 3 contro 3 Sordi. La manifestazione godrà del patrocinio del Comune di Forlì. L'ultimo appuntamento della kermesse estiva cestistica si svolse nel 2019 in Piazza Saffi, con un playground allestito davanti al chiostro di San Mercuriale per effetto dell'indisponibilità del campo del Parco Dragoni. Poi è arrivato il covid, che ha interrotto quel filo conduttore che andava avanti da dieci anni. L'undicesima edizione vedrà la palla a spicchi rotolare sul playground celeste realizzato dal pittore forlivese Andrea Mario Bert, opera che è stata selezionata tra i 5 finalisti della categoria Urban Art all'Arte Laguna Prize Venice e che avrà l'onore di partecipare alla mostra dedicata ai finalisti presso l'Arsenale di Venezia dall'11 marzo al 16 aprile 2023.

Un progetto nato dall'idea di un piccolo intervento di "street art" sostenuto dall'associazione Olvidados di Forlì nel 2019, che, grazie all'importante contributo del Comune di Forlì, si è poi sviluppato in un grande progetto di riqualificazione urbana che ha dato vita alla ristrutturazione di un'intera area del Parco di via Dragoni. Importante è stata la collaborazione con l'associazione "Marghe All Star" grazie alla quale i playground sono stati intolati a Margheritini e a Vigor Bovolenta, campione della nazionale italiana di volley.