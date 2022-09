Il Palafiera capitale del basket con le Final Four di Supercoppa Lnp: "Un'opportunità turistica per Forlì"

"Abbiamo scelto di non farci sfuggire questa opportunità". Nelle parole del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, c'è tutta la soddisfazione per aver portato a Forlì le Final Four di Supercoppa Lnp, che si disputerà tra venerdì e sabato al Palafiera. L’evento cestistico, che al termine dei quarti di finale in calendario martedì sera conoscerà le 8 squadre protagoniste dei tabelloni di Serie A2 e Serie B, si disputerà venerdì, con le gare di semifinale, e sabato, con le due finali, alla Unieuro Arena di Forlì.

VIDEO - La presentazione della Final Four

"Come amministrazione ci teniamo a proporre gli eventi più belli che si possano ospitare e, percependo l’entusiasmo che genera la squadra in città, non abbiamo esitato - afferma Mezzacapo -. Sarà anche un’opportunità turistica per Forlì: nei progetti che proponiamo e ospitiamo, cerchiamo sempre di unire sport, turismo e cultura e lavoreremo al massimo per consolidare questo legame. Faccio i complimenti a chi ha permesso di proporre ed organizzare l’evento, con l’auspicio che sia il primo di una lunga serie". "

"Siamo contenti di poter godere a breve di quello che, sicuramente, sarà uno bello spettacolo sportivo - evidenzia il presidente della Pallacanestro Forlì, Giancarlo Nicosanti -. Che porterà tifosi da tutta Italia e darà l’opportunità a tanti forlivesi di seguire partite di alto livello alla Unieuro Arena. Per noi è un onore ospitare questo evento, ed in accordo col Comune, abbiamo deciso di portare avanti il progetto: una città come la nostra merita anche di vivere ed assistere ad uno spettacolo di primo piano. La Spagna ha vinto un Europeo con tanti giovani, i giovani sono il futuro di qualsiasi progetto e abbiamo pensato ad una serie di iniziative per portare tanti ragazzi al palasport".

"Forlì è città di basket e di pallacanestro e porterà squadre di A2 e B da tutta Italia - sono le parole Massimo Faraoni, segretario generale Lnp -. Tra 15 giorni cominciano i campionati, Lnp è la Lega degli italiani e dei giovani italiani. Il basket deve essere uno sport vicino alle famiglie, e la nostra realtà, che offre cosi tanto spazio ai giocatori italiani prodotti dai nostri vivai, è perfetta per coniugare gli obiettivi comuni di Lnp e delle Associate che con grande merito investono risorse importanti nei settori giovanili. Di cui Pallacanestro 2.015 Forlì è esempio. In una città che per me ha ricordi dolci, con la vittoria di due titoli italiani giovanili".ì

"La pallacanestro è lo sport di riferimento in città e, attorno a noi, percepisco fermento ed entusiasmo: come gruppo coinvolto nel sostegno della Società, questo ci fa veramente piacere", evidenzia Dino Zoli, presidente della Dino Zoli Group che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell'evento. "Arte, cultura e sport sono i punti cardine sui quali si basa l’attività della nostra Fondazione - continua Monica Zoli -. Il nostro legame con lo sport più seguito in città va avanti da anni e siamo orgogliosi di portare avanti questa collaborazione. In questo momento, stiamo ospitando la mostra “Arte e impresa”: festeggiamo così i 50 anni di attività imprenditoriale, ed è una mostra che collega la vita dell’impresa con la passione per l’arte e le sue declinazioni”.

Tutte le informazioni utili per seguire la Final Four di Supercoppa Lnp 2022 Old Wild West sono disponibili, ed in continuo aggiornamento, sul portale LNP. Squadre partecipanti, calendario, biglietteria, copertura media, accreditamento.

