Il weekend perfetto della Pallacanestro Forlì: cinque vittorie per il settore giovanile

Cinque gare in una settimana e cinque vittorie per il settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. E se si aggiunge anche il successo della Serie A, è stato il weekend perfetto per la società biancorossa. L’Under 19 Eccellenza ha cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno battendo la Virtus Siena, davanti ad un’ottima cornice di pubblico al Villa Romiti (presenti anche diversi addetti ai lavori) e portando a casa uno scontro diretto importante per la classifica e consolidando il secondo posto (fondamentale anche in ottica post-season). Ben 29 i punti realizzati Zilio, ma in doppia cifra sono andati anche Benzoni, Moretti e Bandini.

L’Under 17 Eccellenza, prima nel suo girone, ha vinto entrambe le sfide giocate tra mercoledì e domenica, confermandosi così in testa al campionato: importante soprattutto il successo di domenica contro gli Stars Bologna, secondi, che ha portato all’allungo in classifica. Vittoriosi anche i ragazzi dell’Under 17 Gold, che proprio ieri sera hanno chiuso il cerchio delle vittorie in settimana vincendo di un punto ad Imola, ribaltando il -15 dell’intervallo e portando gli avversari a segnare solo 15 punti nei 20 minuti di secondo tempo. Un altro sorriso è arrivato dai ragazzi dell’Under 15 Eccellenza, che hanno iniziato con il piede giusto il loro 2023 battendo Faenza.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì – Virtus Siena 80-70 (21-24; 44-41; 58-57)

Forlì: Munari 2, Borciu 2, Zilio 29, Moretti 12, Benzoni 17, Bandini 14, Errede, Bellini 2, Pinza 2, Palazzi, Mustapha, Berluti.

All. Grison Ass. Gandolfi, de Mita, Poggi.

La classifica: Pesaro 24; Forlì 18, Siena, Cab Stamura Ancona 16; Roseto 14; Bramante Pesaro 12; Metauro Fossombrone, Lanciano, Angels Santarcangelo, BSL San Lazzaro 10; Perugia 4, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlí – Argenta 96-57 (25-14; 49-23; 77-37) – Giocata mercoledì 11/01

Forlì: Pinza 17, Mustapha 7, Giosa 12, Sanviti 10, Errede 13, Poni 10, Lombini, Ercolani, Berluti 4, Mariuzzo 12 (+10 rimb), Rosi 7, Mantovani 4.

All. Gandolfi Ass de Mita, Abbondanza

Stars Bologna – Unieuro Forlì 52-68 (17-20; 22-37; 42-47) – Giocata domenica 15/01

Forlì: Gardini NE, Rosi 1, Mariuzzo, Errede 11, Sanviti 25, Pinza 13, Berluti 1, Ercolani 7, Mustapha 4, Giosa 3, Lombini 3, Poni.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, Mazzotti

La classifica: Forlì 24; Stars Bologna 20; San Lazzaro 18; International Imola 16; Pol 2000 Cesenatico 14; S.G. Fortitudo 12; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA, Angels Santarcangelo 4.

Under 17 Gold

International Imola – Unieuro Forlì 55-56 (24-15; 40-25; 48-44)

Forlì: Valentini, Balistreri 12, Mazzoni, Bassi 11, Coralli 20, Malaguti, Rambelli, Fiorini, Spagnoli 3, Accorsi, Zoli 2, Bergantini 8.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti, Abbondanza.

La classifica: Basket 2005 Cesena, Castel San Pietro 12; Ozzano, Basket Riccione 10; Forlì, Raggisolaris Academy 8; Bsl San Lazzaro, Titano San Marino 6; International Imola 4; AICS Junior Forlì 2, Scuola Basket Ferrara 2; Benedetto 1964 Cento 0.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì – Faenza 64-60 (19-14; 32-27; 47-37)

Forlì: Saragoni 4, Plachesi 6, Mantovani 11, Ravaioli 3, Bartoletti 4, Tassiello, Giudici 18, Bronzi 2, Musacchi 6, Apparuti 8, Zattoni 2, Monti.

All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza, Poggi

La classifica: San Lazzaro 18: Rimini 16; Pol. 2000 Cesenatico 14; Stars Bologna 12; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero Ravenna 8; Raggisolaris Faenza 6; Forlì 4; Fortitudo 103 0.