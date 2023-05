Playoff Unieuro, si avvicina Gara 1: due file in biglietteria per il settore 'Giallo', "Arrivate in anticipo per evitare le code"

Cresce l'attesa per le sfide di playoff tra Unieuro Forlì 2.015 e Umana Chiusi in programma domenica alle 19 e martedì alle 20.30 al Palafiera. Domenica la biglietteria del Palafiera aprirà alle ore 17:30. "Si consiglia ai tifosi che verranno ad acquistare i biglietti il giorno della gara, di arrivare con opportuno anticipo per evitare code", il suggerimento della società biancorossa, che ricorda inoltre che domenica la biglietteria "venderà esclusivamente i tagliandi di Gara-1". A tal proposito, si ricorda anche la possibilità di acquistare i biglietti per entrambe le gare continua nei punti vendita autorizzati, online e all’Unieuro Arena (venerdì dalle 17 alle 20 e sabato mattina dalle 9 alle 13). Per l’acquisto dei biglietti nel “Settore Giallo” domenica saranno disponibili due casse: una dedicata agli “Abbonati 2022-23 ed una dedicata ai non abbonati.

L’acquisto dei biglietti singoli per “Gara-2” continua nei punti vendita autorizzati e online. Inoltre, i biglietti potranno essere acquistati nelle giornate di lunedì e martedì nella sede della Pallacanestro 2.015 (Viale Filippo Corridoni, 10) dalle 9 alle 13. Nei prossimi giorni verrà comunicato l’orario di apertura della biglietteria del giorno della partita. Acquistando contemporaneamente i biglietti per “Gara-1” e “Gara-2”, la maglietta Playoff 2023 sarà in omaggio. Chi acquista i biglietti online o nei punti vendita autorizzati, potrà ritirarla in sede o all’Unieuro Arena mostrando entrambi i titoli di accesso, negli orari di apertura. Il giorno della partita, la T-Shirt potrà essere ritirata ai banchetti del merchandising. La maglia è anche in vendita, per tutti al prezzo di 10 euro. Acquistandone due, il prezzo totale è di 17 euro. Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it