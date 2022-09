Basket A2, prima giornata di abbonamenti per l'Unieuro Forlì: rinnovi, partenza a razzo

Scatta con entusiasmo la campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015. Sono circa un centinaio i tifosi che giovedì si sono presentati nella sede di via Corridoni per rinnovare l'abbonamento e sottoscrivere la tessera "Change", che ha nel play Fabio Valentini l'uomo immagine. La fase del rinnovo andrà avanti fino al 15 settembre, con il diritto di prelazione sul posto occupato lo scorso anno o nella stagione 2019-2020. Il Parterre Gold, che dà diritto al posto numerato e al posto auto nel parcheggio del Palafiera, costa 680 euro, i Parterre A, B ed E (settore rosso) 500 euro, il Parterre Low Cost C ed F 340 euro, il Centrale Numerato 275 euro, la curva numerata (settore arancione) 225 euro, mentre la curva non numerata (settore giallo) 130 euro.

La libera vendita degli abbonamenti avrà inizio il 16 settembre e proseguirà fino al 24: il Parterre Gold costa 700 euro, i Parterre A, B ed E 540 euro, il Parterre Low Cost C ed F 380 euro, il Centrale Numerato 300 euro, la curva numerata (settore arancione) 240 euro, mentre la curva non numerata 140 euro. Dopo il 25 settembre ci sarà la terza fase, chiamata "last minute": questa fase terminerà alla fine del girone di andata e ci si potrà abbonare anche a campionato in corso. Se la sottoscrizione dovesse essere fatta a campionato in corso, dal prezzo intero verrà scalato il rateo delle gare già disputate all’Unieuro Arena. Prezzi: il Parterre Gold 720 euro, i Parterre A, B ed E 560 euro, il Parterre Low Cost C ed F 400 euro, il Centrale Numerato 310 euro, la curva numerata (settore arancione) 240 euro, mentre la curva non numerata 150 euro.

Gli Under 12 entreranno gratis nel settore giallo, mentre per gli under 16 lo sconto è del 50%. Agevolazioni anche per gli over 65, che pagheranno il 10% in meno. Previste inoltre agevolazioni per le famiglie, gli universitari e le persone con disabilità. Chi sottoscriverà la tessera avrà diritto ad un buono sconto da 50 euro da spendere presso i punti vendita Unieuro al Punta di Ferro o al Mega Forlì (solo se possessori di Unieuro Card e per una spesa minima di 300 euro entro il 31 ottobre). Chi vorrà potrà anche acquistare il posto auto dell’Unieuro Arena al prezzo di 100 euro. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere solo in sede dal lunedì al venerdì (9.00-13.30 e 18.00-20) e il sabato dalle 9 alle 14