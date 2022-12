L'Unieuro Forlì chiude il 2022 da capolista, coach Martino si racconta: "L'appetito vien mangiando. Non dobbiamo sentirci arrivati"

La Pallacanestro Forlì 2.015 saluta il 2022 da capolista, forte di un cammino di 11 vittorie e tre sconfitte. Ventidue punti, scontri diretti contro Pistoia, Cento ed Udine dalla propria parte, e qualificazione ai quarti di Coppa Italia che vedrà i biancorossi affrontare il 12 gennaio la Reale Mutua Torino. Dopo la sosta natalizia, i biancorossi ripartiranno con l'attesissimo derby del 4 gennaio contro la Rinascita Rimini. Nel frattempo è tempo di un primo bilancio, che coach Antimo Martino fa attraverso un'intervista a ForlìToday.

Coach, partiamo dalla serata epica del 18 dicembre, quella della vittoria contro la Fortitudo. Che effetto le ha fatto vedere un Palafiera così gremito?

Sicuramente è stato molto bello, una cornice di pubblico veramente emozionante. L'aspetto positivo è finalmente vedere palazzetti pieni, sintomo che probabilmente il problema covid ce lo stiamo pian piano mettendo alle spalle. Chiaramente, guardando al nostro caso, il fatto che partita dopo partita il numero di spettatori sia aumentato, fino a toccare l'apice per il match già particolarmente sentito contro la Fortitudo, è sintomo di come i nostri tifosi stiano riconoscendo il massimo impegno che i ragazzi stanno mettendo sul campo. Sono felice della sinergia che si sta creando tra pubblico e squadra, che spero possa crescere durante il campionato.

Cosa ne pensa della passione dei tifosi per la palla a spicchi?

Cerco di essere molto pragmatico. Sicuramente in questa fase i risultati hanno aiutato, ma Forlì è una piazza che da sempre ha vissuto di basket. E' una passione storica; speriamo che diventi una bella abitudine vedere tanti tifosi al palazzetto. Tutte le partite da qui in avanti saranno importanti e quindi mi auguro che questo supporto ci sia sempre.

Come si trova a Forlì?

Mi trovo bene. Ho trovato una società seria e ben strutturata. Sono molto contento dello staff, sia medico che tecnico. Credo che ci siano tutti i requisiti dal punto di vista organizzativo per fare bene.

Cosa fa nel tempo libero?

Non ne ho tanto a disposizione. Piano piano sto conoscendo la città, ma da questo punto di vista sono ancora indietro ed ho bisogno ancora un po' di tempo. Sto conoscendo tante persone e tifosi. Ho trovato un'accoglienza molto carina, che mi mette nelle condizioni per lavorare al meglio.

Dieci vittorie nel girone d'andata e la prima di ritorno con un importante successo in quel di Mantova. Il bilancio non può che essere soddisfacente...

Certo, siamo molto contenti. Onestamente avevamo una certa speranza nel potere fare bene e probabilmente siamo più avanti delle più rosee aspettative. E' chiaro che l'appetito vien mangiando, quindi l'auspicio è di proseguire così e di non accontentarsi. Dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per migliorarci. Sappiamo benissimo che i risultati dipendono da più fattori, ma se continueremo a lavorare con questo spirito di squadra sono convinto che abbiamo le possibilità per fare bene. Quanto bene poi lo scopriremo.

Ha sottolineato lo spirito di squadra. Questa Unieuro non si affida alla classe di un singolo, ma trova solide basi nel gioco corale. Come è riuscito in pochi mesi a creare questa alchimia?

Prima di tutto nella costruzione della squadra, che è una cosa nella quale credo molto e che ha fatto parte del mio passato da allenatore. Non ho mai avuto squadre con una o due "star" e poi il resto del gruppo che faceva da supporto. Credo molto nello spirito di squadra. Poi c'è l'aspetto quotidiano e di come ci alleniamo giorno dopo giorno. A livello di staff viene data attenzione a tutti, che viene ricambiata nella gestione delle partite. Vengono coinvolti tutti i giocatori, oltre a riconoscere loro quello che è stato fatto durante il match. I risultati poi ci stanno aiutando, ma l'essere squadra è all'origine di quello che si vede tutte le domeniche in campo. Al tempo stesso i risultati ci stanno fortificando sempre di più come gruppo.

Ad inizio stagione un infortunio ha messo subito ko Sanford, ben rimpiazzato da Raivio. Come procede il percorso di recupero?

Sta procedendo regolarmente. Il giocatore è stato fermo tanti mesi, quindi è chiaro che nei momenti di stanchezza perde in lucidità e brillantezza. Ma sono sicuro che allenamento dopo allenamento e partita dopo partita la sua condizione migliorerà e ne apprezzeremo le sue qualità. Ma già in questa fase di partite ravvicinate, che non lo hanno aiutato da questo punto di vista, ha già mostrato di che pasta è fatto, mostrando lampi del giocatore che può essere.

Qual è il momento più esaltante del girone d'andata?

Più che esaltante, il più bello che può essere visto come una chiave di svolta è stato il tap-in di Nathan Adrian contro Cento. In quella circostanza la fortuna ci ha restituito ciò che c'era stato tolto con una serie di infortuni incredibili, arrivati in un momento in cui probabilmente avevamo la possibilità nel proseguire la striscia vincente di inizio campionato. Quindi quel canestro può essere visto come un momento cruciale, che ci ha ridato fiducia. La squadra si è poi ritrovata negli allenamenti, ripartendo con un'altra serie di vittorie onestamente importante. Le vittorie contro Udine e Bologna hanno la loro importanza, ma ci metto dentro anche il successo contro San Severo e contro Mantova, perchè non sono scontate. Non bisogna cadere nell'errore di dare tutto per scontato, così come non dobbiamo pensare che il girone di ritorno sia una formalità. Questo è un campionato nel quale ogni partita andrà rispettata. Se vogliamo diventare vincenti dobbiamo essere consapevoli che ogni squadra darà il massimo per raggiungere i propri obiettivi. Quindi non dobbiamo sentirci arrivati, perchè è un modo di vedere le cose perdente.

E quello che ha vissuto con più preoccupazione?

Sicuramente abbiamo avuto il momento negativo con le tre sconfitte consecutive. Ma non ero preoccupato, nel senso che ero consapevole che le difficoltà erano dovute all'assenze e al fatto che i giocatori erano costretti ad adattamenti eccessivi e a fare cose differenti. E' chiaro che c'era preoccupazione sul fatto che quelle sconfitte potessero andare a condizionare soprattutto a livello mentale la crescita della squadra. Per questo il canestro contro Cento lo reputo importante, perchè ha dato una svolta positiva al nostro campionato. Lo sport a volte ti dà e a volte ti toglie, così come sono convinto che senza quella serie di infortuni potevamo proseguire nel fare bene. Se ricordate bene, quest'estate ho parlato di equilibrio, nel costruire la squadra, ma serve anche nel gestire i momenti della stagione, sia quelli positivi che quelli negativi.

In cosa deve crescere ancora questa Unieuro?

A livello di squadra abbiamo tantissimi margini di miglioramento, a livello di solidità e qualità di gioco. Di base abbiamo già un'ottima predisposizione nel lottare, crederci e giocare insieme. Credo però che possiamo ancora migliorare tanto. Poi con l'inserimento definitivo di Sanford avremo ancora un nuovo adattamento da costruire, un nuovo modo di stare in campo. I prossimi giorni di allenamento saranno quindi importanti per ripartire.

Un voto complessivo?

Dò un bel 7, ma semplicemente perchè spero di guadagnarci un voto più alto nella seconda parte di stagione.

Dopo le festività c'è subito il derby con Rimini. Come vede questa sfida?

Sarà una partita difficile, sicuramente sentita, che arriva dopo il break delle feste. Sarà un match sul quale mettere molta attenzione. Mi auguro di vedere nuovamente il palazzetto pieno e pronto a sostenerci.

Il regalo che desidera per il 2023?

Non lo dico. Un regalo molto bello, ma non lo dico.