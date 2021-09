Jeffrey Carroll Junior si presenta: "Forlì mi piace. Ricorda la mia città d'infanzia"

"Sono pronto a dimostrare sul campo di potere essere un giocatore importante in una società con ambizioni come Forlì". Sguardo timido, ma tanta voglia di fare, di mettersi in gioco e di dimostrare di essere un giocatore di primo livello. Lui è Jeffrey Carroll Junior, la nuova ala della Pallacanestro Forlì 2.015.

"Fa parte di un quintetto che sarà completamente rivoluzionato rispetto all’anno scorso - introduce il presidente Giancarlo Nicosanti -. Per questo motivo, forse servirà un po’ più di tempo del solito per vedere le vere potenzialità della nostra squadra, ma ho fiducia nel lavoro dello staff tecnico e sono convinto che già da domenica potremo dare seguito alle premesse e cominciare con una vittoria".

"Jeffrey mi ha colpito quando mi ha detto che il suo obiettivo è quello di dimostrare di potere essere un giocatore importante anche in una squadra con obiettivi di un certo tipo come la nostra - afferma il general manager Renato Pasquali -. Sappiamo che questa è la sua motivazione, e siamo convinti che lui potrà darci una mano, ma anche che la Società possa essere una tappa importante per la sua crescita". Jeffrey sarà circondato da tanti giocatori esperti, che lo aiuteranno nel processo di adattamento: "Siamo un bel gruppo, ci stiamo conoscendo bene e penso che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni in questa stagione".

A Forlì già da un mese, timido forse fuori dal campo, ma non certo sul parquet, Jeffrey si sta ambientando alla nuova realtà: "Mi trovo bene qui. Penso che coach Sandro Dell'Agnello sia l’allenatore perfetto in questa fase della mia carriera, per potere crescere e migliorare. E poi mi piace l’ambiente, mi trovo bene con i compagni di squadra e mi piace Forlì, che mi ricorda molto la mia città di origine, essendo a misura d’uomo e appassionata di basket".