John Fox Day, c'è anche la maglia celebrativa

In occasione del "John Fox Day", in programma sabato prima della sfida tra Unieuro Forlì e Tezenis Verona, con apertura alle 19:30, presso il corner merchandising posto a fianco del bar di fronte all'ingresso parterre e nel punto vendita allestito al piano superiore, per gli ingressi dei settori verde e giallo, sarà messa in vendita esclusivamente per questa giornata la maglietta "PF 14 Fox" rossa al costo di 25 euro. In caso di mancata disponibilità di taglie, la maglietta celebrativa del John Fox Day potrà essere pagata e prenotata.