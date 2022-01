Non vuole vaccinarsi contro il covid: si separano le strade di Forlì e Kenny Hayes

Ora è ufficiale. Si separano le strade di Kenny Hayes e la Pallacanestro Forlì 2.015. In una nota, la società di viale Corridoni ha comunicato che la decisione della risoluzione contrattuale "è stata presa sulla base delle disposizioni regolamentari introdotte che non consentono più di avvalersi delle prestazioni sportive dell’atleta". Forlì perde così un giocatore tecnicamente molto forte e utile alla causa biancorossa. "Sono state settimane molto difficili, ma vorrei ringraziare la Pallacanestro Forlì e augurarle solo successi - sono le parole del giocatore su Instagram -. Sono molto riconoscente per le amicizie fatte durante questo periodo è che saranno per la vita. Grazie e buona fortuna a tutti". Bandiera a scacchi. Giocherà in Turchia all’Afyon Belediyespor.

"Il giocatore non si vuole vaccinare - aveva anticipato coach Sandro Dell'Agnello nella puntata di martedì di "Panorama Basket" -. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anche io personalmente, ma non posso decidere per gli altri. E' rimasto fermo nella sua posizione, che ci danneggia tantissimo. Ma la scorsa estate quando è arrivato a Forlì si stava per vaccinare negli Usa, ma non lo ha poi fatto perchè poi ha contratto il covid. Quindi ha giocato "coperto" fino a pochi giorni fa. Purtroppo in questi mesi ha cambiato idea".

Il futuro? "Ci servirà un giocatore importante, perchè quando era presente Kenny ne abbiamo vinte sei su otto e con venti di media. Spero che arrivi un sostituto all'altezza, ma il nostro mercato è molto ristretto. Siamo fermi sulle dita di una mano nonostante l'impegno a 360 gradi del general manager Renato Pasquali".