L'Aics Junior Basket Forlì centra la Promozione in serie D

Si conclude un avvincente girone di Playoff di DR2, tra Navile Basket Bologna e Aics Junior Basket Forlì. I ragazzi forlivesi hanno conquistato una meritata Promozione in due tiratissime partite finali di Playoff, la prima delle quali vinta di misura 69-66 in un gremito Pala Romiti. Ma la vera impresa si è compiuta domenica 9 giugno in casa bolognese, quando i giovani aiciessini, in un'avvincente rimonta, hanno conquistato la vittoria decisiva con il punteggio finale 53-58.

Magistrale e degno di nota l'ultimo quarto, con Forlì capace di mettere a segno un parziale di 13-26 e di ribaltare una partita che sembrava volgere irrimediabile a favore della compagine avversaria. Premiato il duro lavoro condotto per tutta la stagione da coach Lorenzo Lazzarini, dal vice Alessandro Vitali, sotto la super visione del direttore tecnico Giampaolo Di Lorenzo.

"Una menzione particolare va ai ragazzi, che hanno portato a termine il campionato tenendo la testa della classifica registrando una sola sconfitta, giocando la fase finale dei Playoff a viso aperto e senza tremare, mettendo in campo gambe e cuore per un gioco spumeggiante ed entusiasmante, capace di appassionare il pubblico che nelle fasi finali si è moltiplicato nei numeri - viene rimarcato -. Ora, con nuova energia e tanto entusiasmo, ci si prepara ad una nuova sfida nel campionato DR1, ex Serie D".