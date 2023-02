L'Under 17 Eccellenza alla tappa “Final Round” della Novipiù Cup

L’Under 17 Eccellenza scenderà in campo nella tappa “Final Round” della Novipiù Cup, il prestigioso trofeo che si è disputato in giro per l’Italia in questi mesi: i biancorossi, dopo le ottime prove nelle quattro tappe giocate, si sono conquistati l’accesso all’atto conclusivo di Verona. Alla tappa parteciperanno le 12 squadre che hanno ottenuto il maggior numero di vittorie sommando i risultati dei vari appuntamenti, e le 4 con il record migliore (tra cui i nostri ragazzi) accederanno direttamente ai quarti di finale di venerdì, dove i biancorossi affronteranno (alle 16) la vincente della sfida tra Roseto e Trieste. Sulla base del risultato di venerdì, verrà stilato il calendario delle giornate di sabato e domenica, giorni nei quali si disputeranno semifinali e finali.

In bocca al lupo, ragazzi!

Di seguito il calendario completo del torneo:

GIORNATA 01 – 16 FEBBRAIO 2023

Palazzetto Le Grazie, Str Le Grazie, 16 – Verona

G01 ore 14:00

Aquila Basket Trento vs Tezenis Verona

G02 ore 16:00

Progetto Giovani Cantù vs Academy Varese

G03 ore 18:00

Roseto Basket Academy vs Pallacanestro Trieste

G04 ore 20:00

Gevi Napoli Basket vs College BK Borgomanero

GIORNATA 02 – 17 FEBBRAIO 2023

Palazzetto Consolini, Via Antonio Ascari – Verona

G05 ore 10.00

Perdente G01 vs Perdente G02

G06 ore 12.00

Perdente G03 vs Perdente G04

G07 ore 14:00

Orange 1 Bassano vs Vincente G01

Palazzetto Le Grazie, Str Le Grazie, 16 – Verona

G08 ore 16:00

Unieuro Forlì vs Vincente G03

G09 ore 18:00

CAB Stamura Ancona vs Vincente G02

G10 ore 20:00

Stella Azzurra Roma vs Vincente G04

GIORNATA 03 – 18 FEBBRAIO 2023

Palazzetto Consolini, Via Antonio Ascari – Verona

G11 ore 12:00

Finale 11-12 posto (perdente G05 vs perdente G06)

G12 ore 14.00

Finale 09-10 posto (vincente G05 vs vincente G06)

A seguire premiazioni 9°-12° posto

Palazzetto Le Grazie, Str Le Grazie, 16 – Verona

G13 ore 14.00

Semifinale 5-8 posto (perdente G07 vs perdente G09)

G15 ore 16:00

Semifinale 1-4 posto (vincente G07 vs vincente G09)

Palazzetto Consolini, Via Antonio Ascari – Verona

G14 ore 16:00

Semifinale 5-8 posto (perdente G08 vs perdente G10)

G16 ore 18:00

Semifinale 1-4 posto (vincente G08 vs vincente G10)

GIORNATA 04 – 19 FEBBRAIO 2023

Palazzetto Le Grazie, Str Le Grazie, 16 – Verona

G17 ore 10:00

Finale 7-8 posto (perdente G13 vs perdente G14)

G18 ore 12:00

Finale 5-6 posto (vincente G13 vs vincente G14)

G19 ore 16:00

Finale 3-4 posto (perdente G15 vs perdente G16)

G20 ore 18:00

Finale 1-2 posto (vincente G15 vs vincente G16)