L'Under 19 Eccellenza impegnata nella "Coppa Carnevale"

Partirà martedì l’avventura dell’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 alla “Coppa Carnevale” che si giocherà a Piombino da martedì 7 marzo a sabato 11 marzo: si tratta di uno dei più prestigiosi tornei a livello nazionale per la categoria under 19, giunto alla 32esima edizione e, come è stato anche per altre partecipazioni degli ultimi anni, è un onore per la Società essere stati invitati e poter prendere parte a tornei di questo calibro. Le otto squadre partecipanti saranno divise in due gironi: nel gruppo A, oltre a Forlì saranno presenti Orange1 Basket Bassano, Derthona Basket Tortona e Next Gen Rapallo. Nel “Gruppo B”, invece, se la vedranno Olimpia Milano, Napoli Basket, Pallacanestro Piombino e Stella Azzurra Roma.

Da martedì a giovedì si giocheranno le tre gare del girone, mentre venerdì e sabato spazio a semifinali e finali, alle quali accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento. Per la fase a gironi, Forlì affronterà la Next Gen Rapallo (martedì ore 16), Tortona (mercoledì ore 11) e Bassano (giovedì ore 16). Tutte gli aggiornamenti sul torneo si possono trovare sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/coppacarnevalepiombino. Sarà possibile vedere sul canale “Youtube -Asd pallacanestro Piombino” le gare che si giocheranno dalle 18 alle 21, ma nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti anche in merito alle sfide delle altre ore.