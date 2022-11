L'Unieuro cede in un finale da cardiopalma: contro Ferrara arriva il secondo ko di fila

L'Unieuro 2.015, senza due pilastri come Fabio Valentini e Nathan Adrian, sfiora il colpo sul parquet del Giuseppe Bondi Arena di Cento, ma alla fine deve arrendersi al Kleb Ferrara col punteggio di 80-78, con i padroni di casa trascinati da uno straordinario Cleaves, autore di ben 30 punti. Alla squadra di coach Antimo Martino non sono bastati i 23 punti di capitan Cinciarini, fondamentale in attacco quanto in difesa. I mercuriali avevano chiuso il primo tempo col punteggio di 42-32, mentre al ritorno in campo Ferrara ha ricucito lo strappo, con un finale incandescente - momento decisivo le due triple di Tassone - che ha visto la squadra di Leka prendere i due punti. Sfortunata l'Unieuro, con la palla di Radonijc - servito da un bravissimo Penna - che non è valso il pareggio.