L'Unieuro corre ai ripari dopo lo stop di Vincent Sanford: la soluzione temporanea è Nikolas Raivio

Dopo l'infortunio che terrà a lungo lontano dai campi Vincent Sanford, la Pallacanestro Forlì 2.015 corre ai ripari e trova subito la soluzione a "tampone" dell'emergenza. La società di viale Corridoni ha infatti sottoscritto un accordo con l’atleta Nikolas Raivio, già aggregato alla squadra durante la preseason.

Con Raivio è stato trovato un accordo della durata di sessanta giorni, il tempo necessario per permettere a Sanford di recuperare al meglio a seguito dell’infortunio subito la scorsa settimana.

“Voglio ringraziare i soci della Fondazione per l’ennesimo sforzo fatto, che permette alla squadra di essere al completo anche a seguito di una situazione sfortunata che ci siamo trovati ad affrontare - dice il presidente Nicosanti -. La scelta è stata presa anche a seguito dell’ottimo andamento della campagna abbonamenti e dell’entusiasmo respirato attorno alla squadra nella gara di domenica all’Unieuro Arena".

"Per prima cosa voglio ringraziare la società e i soci della Fondazione Pallacanestro 2.015 Forlì per questo ennesimo sforzo, e per mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio - commenta coach Antimo Martino -. L’innesto di Raivio ci permette di colmare l’assenza di un giocatore importante e, al tempo stesso, di permettere a Sanford di svolgere al meglio il percorso di recupero. Nikolas è stato con noi per quasi tutto il precampionato e siamo felici che abbia accettato subito la nostra proposta, a dimostrazione che il periodo passato insieme è stato reciprocamente positivo".