L'Unieuro costringe a Gara 4 Cantù, coach Dell'Agnello: "Ora si fa interessante"

In cuor suo coach Sandro Dell'Agnello credeva nelle potenzialità della sua squadra. Era solo questione di fiducia e anche di un pizzico di fortuna. La risposta è arrivata davanti al pubblico di casa. L'Unieuro Forlì 2.015 ha dato corso a quanto di buono fatto vedere per 30 minuti lunedì scorso al PalaBanco di Desio, questa volta trovando un lieto fine in un match che si è indirizzato sul binario biancorosso solo dal secondo tempo. L’Acqua S.Bernardo aveva infatto accarezzato l’idea di chiudere la serie al primo match point a sua disposizione al termine del primo tempo, chiuso avanti di dieci punti, ma la Pieffe 2.015 ha trovato la forza di riaprire ogni discorso.

"Abbiamo fatto qualche errore difensivo di troppo nel primo tempo, ma abbiamo giocato un grande secondo tempo - le parole di coach Dell'Agnello - La qualità di Cantù è tantissima. Avevamo bisogno di vincere e ci siamo riusciti, grazie anche all'aiuto di un meraviglioso pubblico. Ora diventa un po' più interessante per noi e meno per Cantù. Resta comunque sempre difficilissima". "Sui quaranta minuti Forlì ha meritato di vincere questa partita - sono le parole di coach Marco Sodini -. Ed è indiscutibile che bisogna fare notare i meriti di un avversario prima di parlare dei nostri difetti".

Per l'allenatore di Cantù il rimbalzo in attacco e la difesa in contropiede sono le chiavi di volta della vittoria dei biancorossi: "Forlì ha prodotto 22 punti complessivi, 15 tra secondi possessi, compreso l'ultimo prima dei due liberi di Giachetti, e sette in contropiede, mentre noi ne abbiamo prodotti otto. Non siamo stati fluidi nel gioco e non abbiamo fatto tiri puliti. E ad inizio terzo quarto abbiamo giocato in tutt'altro modo rispetto a quanto pianificato". Sodini ha poi evidenziato ancora una volta la difesa su Kalin Lucas: "E' vero che ha fatto 14 punti, ma ha dovuto tirare sedici volte". In vista di Gara 4, "non dobbiamo resettare, ma migliorare nel poco tempo disponibile le cose che non abbiamo fatto bene".