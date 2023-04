L’Unieuro getta al vento una bella rimonta: la Vanoli espugna il Palafiera

Squadra in casa

La seconda fase dell’Unieuro Forlì 2.015 inizia con un ko. La Vanoli Cremona espugna il Palafiera col punteggio di 64-60, grazie ad un ultimo periodo pressoché perfetto, con un parziale di 14-0. L’Unieuro dopo un lungo inseguimento (18-12 e 21-20 a favore dei lombardi) ha messo il naso avanti con un sontuoso terzo quarto (18-4 il parziale), portandosi avanti di 7 punti prima dell’ultimo quarto grazie anche ad una grande difesa.

Cremona ha fatto valere la sua fisicità, con la compagine di coach Demis Cavina in pressing praticamente in tutti i 40 punti. I lombardi hanno tirato con il 53% (17/32) da due e il 33% (7/21) da tre, mentre Forlì con il 53% (17/32) da due e il 27% (6/22) da tre. Tre i biancorossi in doppia cifra: Nathan Adrian con 18 punti, Adrian Sanford con 17 e Daniele Cinciarini con 15. Nella prima del girone Giallo vanno ko anche Cento e Pistoia rispettivamente contro Treviglio e Cantù.

La partita

L’inizio di match è equilibrato e intenso, con l'Unieuro che va a segno con Sanford e Adrian prima del +5 di Cremona con una tripla di Denegri (6-11). Forlì tira col 30% e il vantaggio dei Lombardi diventa di 8 punti con la bomba di Piccoli. La fisicità della squadra di coach Cavina si fa sentire sotto le plance (10-5 i rimbalzi catturati) e il quarto si chiude col canestro di Cinciarini dopo la schiacciata di Pacher Lii (12-18). La Vanoli riparte subito forte con un 5-0 di parziale, con Caroti dall’arco che fissa il +11 (12-23).

Dopo il timeout di Martino inizia i mercuriali infilano due triple di fila con Cinciarini e Adrian in risposta alla bomba di Caroti, alle quali si aggiunge quella di Sanford del -5 (23-28). Si va avanti punto a punto, con l’Unieuro che forza dalla distanza senza andare a segno. Dopo il +9 di Lacey i padroni di casa si rimettono in scia agli ospiti con un parziale di 5-0 per il -4 (32-36), ma la tripla di Pacher manda i biancoblù negli spogliatoi con sette punti di vantaggio (32-39).

Al rientro, l’Unieuro ha un’altra faccia e l'attacco di Vanoli si blocca. Valentini e Sanford fanno -3, poi Pacher segna il 40-43 dopo 3’30’’, e sarà l’ultimo canestro ospite del quarto: da quel momento in avanti, i biancorossi girano ai limiti della perfezione dal punto di vista difensivo, ed in attacco Adrian e Pollone permettono di sorpassare (44-43). Nel finale di periodo, la tripla di Cinciarini e la stoppata di Penna scaldano i quasi 3mila del Palafiera, ma non solo: alla terza sirena è 50-43, con la tripla di Cinciarini a 20 secondi dalla fine del quarto.

La difesa, che ha permesso a Cremona di limitare i danni nel terzo quarto, è però ancora una volta l’arma vincente dei biancoblù negli ultimi dieci minuti. L'Unieuro infatti non segna nei primi sei minuti e il contro parziale di 14-0 è servito per il 50-57 quando mancano 3 minuti alla fine. Ma i biancorossi sono vivi e non si abbattono e, con Sanford e Adrian, costruiscono un 8-2 che porta al 58-59 a 100’’ dalla fine. La reazione dell’Unieuro è tutta nelle mani di Sanford, ma nel finale disfa quanto di buono fatto perdendo il pallone a quindici secondi dal termine, sul 60-62. La chiudono i liberi di Alibegovic per il 60-64 finale. Sabato c'è la trasferta a Treviglio.

Il tabellino

Unieuro Forlì: Sanford 17, Cinciarini 15, Gazzotti 4, Valentini 2, Adrian 18, Pollone 2, Munari NE, Ndour NE, Radonjic, Penna, Benvenuti 2, Borciu NE. All: Martino. Ass: Ruggeri, Fabrizi.

Vanoli Cremona: Eboua 12, Pacher 14, Alibegovic 7, Pecchia 6, Caroti 6, Denegri 5, Lacey 7, Piccoli 5, Mobio 2, Ndzie NE. All. Cavina.

ARBITRI: Caforio, Cappello, Pecorella.

Spettatori: 2945