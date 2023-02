L’Unieuro ha un’anima rock: ribalta Cividale e guarda sola tutti dall’alto

Troppo brutta per sembrare vera nei primi 20 minuti. Troppo bella nel secondo tempo per continuare a sognare. Trascinata dai suoi tre cavalieri, Nathan Adrian e Vincent Sanford con 22 punti e capitan Daniele Cinciarini con 13 punti, Forlì espugna Cividale è in attesa del big match tra Pistoia e Udine si porta in testa da sola in classifica. La differenza la squadra di Antimo Martino l’ha fatta dopo una “strigliata” negli spogliatoi che ha scosso i suoi: appena 28 i punti concessi ai padroni di casa, che nel primo tempo ne avevamo totalizzati 45, trascinati da uno scatenato Pepper (26 punti sul tabellino). Sotto di 17 punti i biancorossi hanno tirato fuori la loro anima "rock" per ribaltare la squadra di Stefano Pillastrini, orfana di Rotnei Clarke.

L’inizio è dei padroni di casa, subito avanti 10-0 con le triple di Dell’Agnello e Pepper, con Martino subito a chiamare timeout. L’inizio di Forlì è da dimenticare: per il primo canestro romagnolo bisogna aspettare 4’10” con Sanford. I biancorossi si portano a -5 prima della bomba del solito Pepper del 15-7. Forlì comincia ad alzare le percentuali al tiro e con un parziale di 6-2 si porta a -4. Il finale periodo recita 20-15 con appena il 35,7% di precisione (contro il 53,8%), con l’unica delle quattro triple tirate a firma di Adrian. Il film della partita non cambia, con Cividale che continua a bombardare da tre, concedendo appena 5 punti ai mercuriali, portandosi sul +16 (36-20) dopo 4’25”. L’Unieuro si scuote e si porta a -7 prima della tripla di Rota del 45-35. L’inizio del terzo periodo è punto a punto, poi l’Unieuro spinge con i suoi americani e si porta a -3 (52-49). Ad un minuto dalla fine del quarto lUnieuro riporta il match in equilibrio (54-54) con tre liberi di Valentini e addirittura chiude il parziale avanti 54-56 con Pollone. Ad inizio dell’ultimo auarto Forlì tocca il +5, prima di subire un parziale di 5 per il 59 pari a 8’05 dalla fine. Un parziale di 5-0 con tanto di bomba di Adrian (61-66). Pepper replica ancora dall’arco, ma Cinciarini è altrettanto on fire (64-69). Con Adrian si vola sul +7, ma Cividale resta in scia con le triple di Battistini e Pepper (70-71) a 1.49 dalla fine. L’ultimo minuto inizia con Forlì avanti di un parziale, poi Sanford sigla la tripla che di fatto sancisce la vittoria. Finisce 73-77, Forlì va.