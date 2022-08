L'Unieuro incontra i tifosi: prima della cena con piadina e birra anche l'allenamento a porte aperte

Cresce l'attesa per l'incontro della Pieffe 2.015 con i tifosi in programma lunedì. Il menù dell'appuntamento sarà particolarmente ricco ed inizierà alle 17. Già perchè la società ha deciso di aprire le porte del Palafiera per dare la possibilità di assistere all’allenamento della squadra. Alle 19 ci sarà la presentazione della squadra ai tifosi, mentre al termine la società offrirà piadina, hot dog e birra a tutti i presenti.