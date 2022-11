L'Unieuro non muore mai, emozioni al Palafiera: Cento battuta negli ultimi secondi

Venticinque secondi dalla fine: la Pallacanestro Forlì è sotto di un punto contro la Tramec Cento. Fabio Valentini si guadagna tre tiri liberi, realizzandone due. Poi una super difesa, che prende palla con rimessa da fondo campo: Pollone entra in area, sbaglia il terzo tempo, ma con un dito arriva Adrian che la mette dentro. E' il canestro che regala alla squadra di coach Antimo Martino una sofferta, ma fondamentale, vittoria scaccia crisi, in una serata che si era messa piuttosto male dopo la discussa espulsione di capitan Daniele Cinciarini per doppio fallo tecnico. Alla fine il tabellone recita 63-62 per i padroni di casa, che tornano al successo dopo tre ko di fila. Migliore in campo Raivio, con 25 punti, 11 rimbalzi per un totale di 34 di valutazione. Due punti arpionati soprattutto con la tenacia difensiva, con gli americani Archie e Marks che hanno messo a referto rispettivamente 12 e 17 punti.

Nel primo tempo Forlì ha cercato più soluzioni nel pitturato che dall’arco (di Raivio l’unica tripla delle sei tentate), alzando i ritmi della difesa per limitare le potenzialità offensive di Cento. Momento chiave del match l’espulsione di Cinciarini per doppio fallo tecnico, decisione che ha scatenato le proteste del pubblico di casa, bersagliando di fischi gli arbitri. Il primo tempo si è chiuso con Cento avanti di un punto (30-29), con la Pieffe 2.015 più volte impegnata a chiudere i tentativi di fuga degli ospiti. Il terzo periodo si è giocato punto a punto, andando in archivio sul punteggio di 48-46. Nell’ultimo quarto Cento ha cercato d'indirizzare il match a proprio favore sul +8, ma l’Unieuro si è rifatta sotto iniziando l’ultimo minuto sul 61-62. Finale palpitante: Adrian realizza il canestro del vantaggio, Cento prima e Forlì chiamano timeout con due secondi ancoa da giocare: Moreno perde palla, la vince Forlì col cuore.