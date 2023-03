L’Unieuro soffre, ma espugna anche Chiusi: è l’ottava vittoria di fila, primo posto in cassaforte

Forlì soffre fino alla fine, ma alla fine espugna anche il parquet di Chiusi, dove era caduta una big del girone Rosso come Pistoia e si assicura la certezza matematica del primo posto del girone Rosso quando mancano due giornate al termine. L’Unieuro porta a casa l’ottava vittoria di fila, la quindicesima nelle ultime sedici partite, al termine di un match tra alti e bassi, in una serata che ha visto uno scatenato Medford arrendersi solo alla sirena, siglando la tripla del 70-73. Tre i biancorossi in doppia cifra: Adrian con 18 punti, Valentino con 15 e Penna con 11.

La partita

Partenza forte per la San Giobbe che dopo la prima tripla firmata Sanford, sorpassa e resta in controllo del tabellone pur non scappando mai. Medford in stato di grazia da tre suona la carica per i suoi, dall’altra parte però Forlì dà dimostrazione di essere una squadra solida e con nove titolari e va a segno con tutti gli uomini impiegati da coach Martino. La San Giobbe regge botta e risponde colpo su colpo, Medford a fil di sirena manda le squadre al primo riposo sul 17-14.

Al rientro c'è tanta Forlì con l’Umana sul pezzo ma costretta a rifiatare. Il parziale del periodo ne è la testimonianza (12-20), ma nel rettangolo di gioco le squadre restano a stretto contatto e solo nel finale i romagnoli alzano la freccia archiviando i primi venti minuti 29-34. Si inverte il copione al rientro in campo con la San Giobbe che impone il proprio ritmo e opera il nuovo sorpasso con un parziale di 12-4, trascinata ancora da Medford e dall’ex di turno Bolpin. L’equilibrio è però il tema cardine dell’incontro, Forlì non si scompone e impatta a fil di sirena, chiudendo il periodo sul 50-50.

Anche l'ultimo quarto si gioca con ritmi alti. Medford è ancora il faro dell’Umana, ma dall’altra parte Valentini e Penna non sono da meno, Sanford rientra dopo essere stato tenuto fuori per precauzione per i tanti falli a carico. Chiusi opera l’ennesimo strappo del match con un parziale di 11-2 e va sul più cinque nella volata finale, Martino chiama tempo e di fatto cambia ancora l’inerzia del match. Valentini e Adrian mettono due triple consecutive, Forlì mette la testa avanti. Nel finale la San Giobbe prova nel miracolo, ma l’Unieuro trova i canestri decisivi con Radonjic, Valentini e Penna. E' l' ottava perla consecutiva, che vale il primo posto aritmetico nel girone rosso.

Il tabellino

Umana San Giobbe Chiusi – Unieuro Forlì 70-73 (17-14; 12- 20; 21-16; 20-23)

San Giobbe Cavalloro, Utomi 9, Candotto, Medford 25, Bolpin 15, Braccagni, Donzelli 4, Bozzetto 5, Raucci 2, Raffaelli 2, Possamai 2, Ikangi 6 Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Forlì Sanford 9, Cinciarini 2, Gazzotti 2, Valentini 15, Adrian 18, Pollone 3, Munari, Radonjic 9, Penna 11, Benvenuti 4 Capo All. Martino, Primo Ass. Fabrizi

Arbitri Salustri, Maschio, Longobucco