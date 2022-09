La Libertas Basket Rosa Forlì pronta per la nuova stagione: 2Un gruppo fantastico con un grande coach"

La stagione di serie B femminile è ormai alle porte e la Libertas Basket Rosa con rinnovato spirito combattivo si presenterà al via di un campionato molto difficile, con tanti team che si sono rinforzati investendo molto sul mercato. La solidità del gruppo è però l’arma in più di una squadra che si è praticamente formata da sola come spiega il direttore sportivo Cristiano Baccini. "Questa estate sembrava fossimo arrivati ad un punto zero - esordisce -. Purtroppo per i vari impegni lavorativi avevo comunicato alla dirigenza di essere costretto a lasciare la società perché non avrei avuto modo di dedicare il tempo dovuto all’allestimento del team per la stagione 2022/23. Ciò che è successo dopo è una delle cose più belle che siano capitate nella mia carriera, dove qualche soddisfazione sportiva me la sono presa, ma cose come questa sono il più bel riconoscimento che si possa ottenere, le ragazze della squadra mi hanno contattato offrendosi di aiutarmi nell’allestimento del roster e nell’organizzazione della stagione per farmi rimanere con loro nel mio ruolo".

"Non nascondo che la cosa mi ha commosso ed a queste ragazze sarò davvero per sempre riconoscente, arrivare al punto di dover rinunciare alla pallacanestro dopo oltre 20 anni era una decisione veramente durissima per me - continua -. Così grazie a loro ed ai presidenti Ghetti e Gentile ci siamo rimessi a lavoro per partire più gasati che mai verso una stagione nella quale vogliamo divertirci e crescere assieme”. Al timone ci sarà Davide Brighina, coach esperto con un passato da giocatore e con un esperienza già in Aics Basket. “Davide è stata una scelta condivisa con la dirigenza - spiega il Dd - e sapevamo di andare sul sicuro, risponde a tutti i canoni che noi cerchiamo in un coach. Oltre ad essere un allenatore fenomenale, ha un grande impatto sulle giovani giocatrici e nel loro sviluppo del gioco e soprattutto è uno che sa essere il giusto condottiero di un gruppo molto unito e con lo spirito come il nostro".

"La prima stagionale sarà eccezionalmente giovedi 6 Ottobre tra le mura amiche del Pala Romiti contro la neo promossa VIrtus Cesena, squadra dalla quale è arrivata in Libertas Luana Silighini, il nuovo acquisto della compagine forlivese. "Sarà bello cominciare contro Cesena - conclude Baccini - soprattutto perché non vediamo l’ora che la stagione prenda il via, sappiamo cosa vogliamo e affronteremo serenamente ogni partita cercando di dare il meglio”