La Libertas Basket Rosa getta il cuore oltre l’ostacolo: Samoggia Ko all’overtime

La Libertas non è mai doma e getta il cuore oltre l’ostacolo in una partita difficilissima contro una grande avversaria che dimostra in campo di essere una delle formazioni più in forma del girone. Le ragazze di coach Montuschi devono combattere per 45’di gioco intensissimi per avere la meglio delle emiliane che trovavano nel talento cristallino di Palmieri una vera e propria “gun machine” offensiva. Di contro le forlivesi sapevano trovare le giuste forze nei momenti decisivi del match per poi arrivare più fresche e lucide nelle fasi cruciali riuscendo a portare a casa una vittoria che vale tanto oro quanto pesa.

L’alba non è rosea per La Libertas Basket Rosa che doveva rinunciare al capitano Veronica Cedrini e Silvia Bernabè e doveva fare i conti con gli infortuni di Montanari e Pieraccini che decidevano però di stringere i denti per essere del match. Già dalle primissime battute Samoggia lasciava capire di essere in serata, tirando con percentuali davvero altissime, Melloni metteva in mostra delle belle giocate con cui provava a dare il via alla fuga emiliana, ma i canestri di Valensin e Vespignani tenevano in partita le padrone di casa che riuscivano a trovare le forze per rimanere nel match e chiudere il primo quarto sotto di soli 3 punti. L’avvio di secondo quarto era completamente di marca Samoggia, le splendide giocate di Palmieri lanciavano la fuga delle biancoblu, che riuscivano anche a portare il proprio vantaggio in doppia cifra, ma due pesantissime triple di Martina Ronchi e le belle giocate di Pieraccini sotto le plance riportavano in partita la Libertas che faceva la voce grossa anche a rimbalzo con Daniela Morsiani padrona sotto i tabelloni (16 rimbalzi totali per lei),tutti questi fattori consentivano a Forlì di andare a riposo con il fiato sul collo delle avversarie. Dopo il cambio di campo stesso copione dei 10’ precedenti, le ospiti prendevano il possesso del gioco e la Libertas accusava il colpo, il gap tra le due squadre si portava nuovamente in doppia cifra, ma le padrone di casa trovavano la scossa grazie alle belle giocate di Federica Montanari.

Una pesantissima tripla di Elisa Chiabotto sentenziava che la Libertas avrebbe venduto cara la pelle fino alla sirena. Si andava così a quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo riposo sempre con Samoggia avanti di un soffio. Nel quarto periodo Palmieri provava subito a fare la voce grossa contro la zona forlivese e con due triple provava a mettere una decisiva ipoteca sul match, ma Carolina Valensin non era dello stesso avviso e rispondeva con canestri pesantissimi. Montuschi riportava le sue a uomo e la difesa di Vespignani su Palmieri era asfissiante e la numero 11 emiliana non riusciva più a trovare la via del canestro con la stessa facilità, ma la Vespa non si limitava a questo perché sull’altro fronte del campo piazzava una tripla di importanza capitale che ricuciva definitivamente il gap tra le due squadre e le costringeva al supplementare. Era ancora il play faentino a spingere forte sull’acceleratore nell’overtime ed a lanciare la Libertas verso la vittoria. Pieraccini granitica non mollava un centimetro sotto canestro, mentre Giorgetti e Montanari piazzavano i sigilli finali su una vittoria tanto sofferta quanto importante che mantiene Forlì a punteggio pieno.

IL TABELLINO

Libertas Basket Rosa Forlì – Scuola Basket Samoggia 73-65 d.t.s.

(15-18, 34-36, 49-51, 61-61)

Forli: Balestra, Balducci, Valensin 18, Chiabotto 11, Vespignani 17, Montanari 8, Giorgetti 4, Ronchi 6, Guidi, Morsiani 2, Pieraccini 7. Coach: Montuschi

Samoggia: Diacci, Melloni 10, Cavallieri 4, Bortolani, Bernardini 6, Palmieri 23, Venturi 4, Tartarini 6, Cattabiani 6, Grandini 4, Baietti 2, Ronchetti. Coach: Palmieri