La Libertas perde in campo, ma la gara di solidarietà per l'Ucraina è un trionfo

Il parquet decreta una sconfitta onorevole per la Libertas Basket Rosa Forlì contro la quotatissima Puianello, ma è dagli spalti che arriva la vittoria più bella per le forlivesi. Una meravigliosa raccolta di beni sanitari di prima necessità messa in atto in collaborazione con la Protezione Civile ed il Comitato contro la fame nel mondo che giovedi 17 marzo partiranno per i confini ucraini per portare aiuti e soccorso ad un popolo in grandissima difficoltà. Il cuore dei tifosi Libertas si è dimostrato ancora una volta immenso e pronto a rispondere “presente” ogni qual volta ci sia la possibilità di fare del bene a qualcuno, e questo ci rende più che mai orgogliosi.

La Libertas purtroppo paga una partita con troppe palle perse, la squadra di Annamaria Fantini regge bene nei primi 10’di gioco contro una squadra chiaramente costruita per compiere il salto di categoria, dotata di grande prestanza fisica e mezzi tecnici decisamente notevoli. Ma l’intensità forlivese teneva bene a galla le padrone di casa per i primi 10’ dove grazie soprattutto alla prestazione di Pieraccini sotto le plance riuscivano a chiudere in vantaggio per 16-13. Già però dal secondo quarto di gioco, Puaianello saliva di intesità offensiva ma soprattutto difensiva mettendo in atto una zone press che costringeva spesso le biancorosse a passaggi forzati che finivano per sfociare in palle perse.

Le giocate di Dita Rozenberga sotto le canestro e le segnature pesanti di Linda Manzini rendevano il compito più che mai arduo per la LIberts che perso il contatto con il match faceva fatica a riportarsi a ridosso delle avversarie, non perdendo però mai completamente la bussola. Coach Fantini faceva ruotare le sue ragazze che comunque riuscivano a non far dilagare le avversarie, si arrivava alla sirena finale con il punteggio di 46-57 che decretava la vittoria delle ospiti che, anche grazie alla riforma messa in atto dalla FIP consolidano più che mai il loro diritto a partecipare alla fase nazionale dei playoff.

Libertas Basket Rosa Forlì - Chemco Puianello 46-57

(16-13, 23-34, 31-46)

Forlì: Guidi 3, Ragghianti, Vespignani 6, Bernabei 3, Montanari 3, Pieraccini 10, Chiabotto 5, Ronchi 5, Cedrini 2, Giorgetti 4, Balestra 3, Morsiani 2. Coach: Fantini

Puianello: Oppo 3, Rozenberga 14, Luppi ne, Manzini 19, Pignagnoli 2, Albertini, Moretti 2, Martini, Raiola 11, Corradini, Boiardi 4, Graffagnino. Coach: Giroldi