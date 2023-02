La Pallacanestro Forlì 2.015 sbarca anche in radio: un'ora il lunedì con un ospite biancorosso

Dopo la collaborazione della scorsa stagione, la Pallacanestro Forlì 2.015 torna su Radio Studio Delta all’interno di “Info@Rsd”, il programma condotto da Daniele Tigli. Tutti i lunedì, tra le 19:00 e le 20:00, un protagonista biancorosso sarà ospite per raccontarsi, chiacchierare con lo studio e rispondere a tutti i messaggi dei tifosi e degli appassionati. Si può interagire con il programma scrivendo al 338/8779900. Radio Studio Delta si può ascoltare in FM sul canale 92.80 (a Forlì e Cesena) e in streaming a questo link: www.radiostudiodelta.it/diretta.

La prima puntata della nuova stagione è andata in onda lunedì e il primo ospite è stato Giulio Gazzotti. Il primo episodio, e tutte le prossime puntate, saranno disponibili anche in podcast, sul nostro sito: https://www.pallacanestroforli2015.it/media-radio/. Per seguire i podcast dedicati alla pallacanestro e le dirette di sport e manifestazioni dal territorio romagnolo è ora disponibile Radio Studio Delta Extra, il canale eventi e sport della radio piu? ascoltata in Romagna. E? possibile ascoltarlo in streaming su extra.rsd.it.