La Pallacanestro Forlì in un tap: ecco l’app per essere sempre aggiornati

Sbarca ufficialmente da venerdì 12 gennaio negli store iOS e Android la nuovissima App della Pallacanestro Forlì 2.015, realizzata in collaborazione con il partner Axterisco, che consentirà a tutti i tifosi dell'Unieuro Forlì di rimanere connessi al modo biancorosso con un semplice tap. Grazie alle notifiche push, i tifosi saranno aggiornati in tempo reale sulle ultime notizie e potranno godere di contenuti esclusivi. Potranno per esempio ricevere in anteprima gli highlights dell'ultima partita oppure i risultati live dei quarti durante le partite dell'Unieuro Forlì.

Basata sui più moderni concetti di user experience, la App della Pallacanestro Forlì 2.015 risulta di semplice ed immediata fruizione, con la possibilità di accedere dalla home page alle sezioni in evidenza "Calendario" e "Biglietteria". In home page trovano risalto le news e le promo, come quella attuale relativa all campagna abbonamenti, mentre dal menù a scomparsa è possibile accedere alle sezioni più visitate del sito web come roster, staff, organigramma e giovanili, con il calendario ed i roster delle 3 formazioni biancorosse impegnate nei campionati di Eccellenza Under 15, 17 e 19.

La nuovissima App della Pallacanestro Forlì 2.015 non è però solamente strumento di consultazione ed informazione. Attraverso le sezioni "Biglietteria", "Eventi" e "Contest" sarà infatti sempre più intensa l'interazione tra i tifosi e la società. Sarà possibile non solamente accedere con immediatezza alla biglietteria online, inclusa quella del Cineflash in occasione delle trasferte, ma ci si potrà prenotare ad esempio per partecipare al gioco di metà partita "Shoot The Passion" o ad altri eventi che verranno organizzati dalla società.

A partire da venerdì 12 gennaio sarà già possibile partecipare agli App contest della Pallacanestro Forlì 2.015. A partire infatti dal match del 13 gennaio contro Verona, tutti i possessori di App potranno pronosticare lo scarto esatto sul risultato finale, selezionandolo in un range da +40 a - 40, con in palio 5 biglietti di settore giallo per la partita casalinga successiva, uno a testa per i primi 5 che indovinano lo scarto esatto. Al termine di ogni partita, invece, accedendo all'apposito contest "MVP" si potranno selezionare i 4 giocatori da candidare ad MVP. I 4 giocatori che risulteranno più votati, verranno messi in nomination sui social per l'elezione del miglior giocatore.

Nella sezione "Benefit" infine, fin da subito sarà attiva la promozione che riserva ai possessori App il 5% di sconto sul merchandising. Basterà presentarsi al corner merchandising e mostrare la app aperta sulla sezione "Benefit" per usufruire dello sconto. Ulteriori benefit legati ai partner biancorossi verranno attivati in seguito.

La Pallacanestro Forlì 2.015 è così oggi una delle pochissime società di serie A2 a poter annoverare la App tra i propri strumenti di comunicazione. Una comunicazione sempre più multicanale, che quest'anno ha già ottimizzato WhatsApp, con la creazione del canale "Pallacanestro Forlì 2.015", che ha da poco sostituito definitivamente le obsolete liste broadcast, e la Community "Statistiche" per la diffusione elettronica immediata delle statistiche ufficiali durante le partite casalinghe dell'Unieuro Forlì, al momento riservata a stampa ed addetti ai lavori.

Per scaricare la nuova App della Pallacanestro Forlì 2.015 cliccare i seguenti link da venerdì 12 gennaio: periOS https://www.pallacanestroforli2015.it/ios; Android https://www.pallacanestroforli2015.it/android.