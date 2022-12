La Pallacanestro Forlì ospita i ragazzi di "Un pò di tempo per me"

In occasione della gara di mercoledì sera contro l’Umana Chiusi, la Pallacanestro 2.015 ospiterà i ragazzi di “Un po’ di tempo per me”, un laboratorio ludico-ricreativo promosso dalla Cooperativa Sociale “Paolo Babini” per ragazzi con disabilità medio-lieve dai 15 anni in su. Il progetto, attivo dal 2007, ad oggi accoglie una ventina di ragazzi e diversi volontari che si incontrano una volta a settimana per svolgere varie attività come musica, laboratori manuali, attività creative, incontri di socializzazione ed altro. Il progetto è condotto da tre educatori ed il laboratorio ha la finalità di offrire occasioni di socializzazione e sviluppo delle autonomie, oltre che proporsi come occasione di impegno per giovani volontari del territorio. Per tutte le informazioni sulla Cooperativa Paolo Babini è possibile consultare il sito https://www.paolobabini.it/it/chi_siamo/ o consultare la pagina https://areaeducativa.paolobabini.it/it/inclusione/un_po_di_tempo_per_me1/.