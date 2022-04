La peggior partita dell’anno dell’Unieuro: l’ex Valli e Mantova sbancano il Palafiera

La peggiore partita dell’anno. Fischi meritati per una prestazione che non ammette repliche. La Pallacanestro Forlì 2.015 cade malamente contro la Staff Mantova dell'ex coach dell'Unieuro Giorgio Valli col punteggio di 61-75 al termine di un match condizionato da troppe palle perse, gioco confusionario e l’ennesima serata negativa da tre (4 su 19). Pesa nel finale la seconda espulsione consecutiva per doppio fallo tecnico di Kalin Lucas, con appena 6 punti. Male anche Erik Rush con 5 punti, mentre il miglior marcatore è stato Rei Pullazi con 17 punti. Dall’altra parte Cortese (23 punti), Iannuzzi (20) e Lagana (13) hanno trasformato ogni palla in oro.

Dell’Agnello, senza Palumbo, parte con Rush, Natali, Benvenuti, Lucas e Bolpin. L’inizio è equilibrato, poi la tripla di Cortese firma il primo strappo (6-10). Iannuzzi sigla il +6 (8-14) prima di un parziale di 6-0 per la nuova parità. Il quarto finisce con 16 punti a testa. Il secondo quarto inizia sotto il segno di Cortese e Lagana’, con un parziale di 7-2 di Mantova prima del timeout di Dell’Agnello. Si torna in campo con quattro punti di fila di Pullazi (22-23), con Valli questa volta a stoppare il gioco. Si continua a giocare punto a punto, dal 26 a 27 gli ospiti calano un parziale di 9-0 (26-36). Nel finale di quarto l’Unieuro accorcia il gap con un parziale di 6-2, chiudendo i secondi dieci minuti 32-38 con un 0 su 8 da tre.

Si torna in campo, la Pieffe continua a non trovare il feeling con tre, mentre Mantova con un parziale di 4-9 vola a +11 (tripla di Cortese in ‘faccia’ a Rush). Dell’Agnello chiama timeout, ma è Iannuzzi a stabilire il nuovo massimo vantaggio +13 (36-49) prima della prima tripla di Forlì di Natali. Mantova segna solo 4 punti, mentre l’Unieuro 10 (49-53 a 7’52”). Gli ultimi minuti sono infuocati, con tripla di Giachetti, fallo tecnico ed espulsione di Spizzichini prima e di Lucas poi, visibilmente nervoso ed allontanato negli spogliatoi da coach Dell’Agnello. L’ultimo quarto che comincia sul 53 a 58. Segnano poco entrambe, ma Mantova va sul +8 (58-66, 6’15”). Mettono la parola fine al match la tripla di Potts e il canestro di Cortese per il +13 (58-71). Finisce 61 a 75.