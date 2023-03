La rimonta nel finale non riesce, il PalaDozza resta inviolato: il derby è della Fortitudo

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

L’Unieuro Forlì si scuote solo sul finale, segnando ben 26 punti negli ultimi 10 minuti. Ma non basta. La Fortitudo Bologna fa suo il derby col punteggio di 72-70, mentre la squadra di coach Antimo Martino deve fare i conti con gli infortuni sul finale di Lorenzo Penna e Fabio Valentini. Non sono bastati i 24 punti di Adrian per tornare ad espugnare dopo dieci anni il fortino felsineo. I mercuriali hanno avuto il merito con un ottimo ultimo quarto di recuperare ben 15 punti. Negli ultimi secondi hanno anche accarezzato la possibilità di vincerla, ma alcuni dubbi fischi arbitrali hanno favorito i padroni di casa.

Pronti e via e l’Unieuro si porta sul 5-0 con una tripla di Adrian e Sanford, ma “Effe” impiega pochi minuti per mettere il naso avanti. Il match è equilibrato fino al 13-12, poi i padroni di casa inanellano un parziale di 7-0, che chiude il quarto sul 20-12.



Ad inizio del secondo periodo i biancoblu toccano il +13, poi è Benvenuti a stoppare il filotto felsineo di 12 punti. Dopo due liberi di Aradori la Pieffe va sul -8 con la tripla di Penna e Benvenuti dal pitturato (27-19). Ma i padroni di casa impiegano pochi minuti a ristabilire un gap di 13 punti, con tanto di bomba di Thornton (32-19). Valentini torna a muovere il tabellino di Forlì segnando dai 6.75, ma i felsinei fissano il nuovo massimo vantaggio (+15) con un parziale di 11-6. Nel finale è Sanford a prendersi la scena, con il primo tempo che si chiude sul 44-35. Nel terzo quarto si segna poco (13-9), con la Fortitudo che mantiene 13 punti da difendere.



L’ultimo periodo comincia con un parziale di 4-0 a favore di Forlì. Candussi tiene i mercuriali a -11 (59-48). Dopo 3’ si infortuna Penna, costretto ad abbandonare il campo zoppicando vistosamente. Con Sanford di nuovo in campo gli ospiti accorciano sul -5 (59-54). A 3’25, dopo il solito canestro di Candussi, Cucci con una bomba porta i felsinei sul 64-54. Ma Forlì non si arrende: tre triple di Radonjic, Valentini e Adrian valgono il -3 (66-63). L’ultimo minuto è punto a punto, con la squadra di Martino che perde anche Valentini. Nel finale si va avanti con falli tattici, ma non basta: finisce 72-70