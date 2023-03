La sfida tra Forlì e Cantù sarà "Game Of The Week": per la diretta televisiva cambia l'orario

Diretta televisiva per il match che vedrà opposte la Pallacanestro Forlì 2.015 e Cantù. La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la prima parte della programmazione del mese di aprile, relativa alla “Game Of The Week” del campionato di Serie A2 Old Wild West: tra le partite scelte, c’è la sfida contro l'Acqua San Bernardo del 16 aprile, che verrà anticipata alle ore 17. Il match sarà trasmesso in chiaro sulla piattaforma Lnp Pass, sulla piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite, pay), su Tivusat canali free access Ms Channel (satellite, in chiaro) e sulla piattaforma Ms Channel (streaming, in chiaro)