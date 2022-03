La zona 3-2, la mossa vincente di Dell'Agnello contro la Stella Azzurra: "E' stata una partita difficile"

Una mossa "studiata a tavolino". La zona 3-2 di coach Sandro Dell'Agnello si è rivelata l'arma decisiva per aver la meglio contro una consistente Stella Azzurra Roma. "E' stata una partita difficile - ammette l'allenatore dell'Unieuro 2.015, complimentandosi con gli avversari -. Ci hanno pressato praticamente per tutto campo per trenta minuti. Hanno fatto bene, perchè mancava Mattia Palumbo, il migliore dei nostri a trattare la palla, e abbiamo pressato il loro pressing". Questo spiega le 19 palle perse nell'arco del match: "Sono troppe e questo è il motivo per il quale hanno potuto giocarsela fino alla fine".

Per il resto, Dell'Agnello promuove la difesa di Forlì e le sue giocate offensive: "Siamo soddisfatti dei due punti, potevamo soffrire meno se perdevamo meno palloni in attacco, causato anche dalla fisicità e dalla pressione dei nostri avversari. Non era facile rimanere lucidi per tutto il match, anche perchè non avevamo giocatori in serata di super grazia". A fare la differenza è stata la difesa a zona, "atipica, che facciamo solo noi e che ha funzionato molto bene": "una mossa studiata tra virgolette a tavolino. Abbiamo cercato di tenere il più a lungo possibile senza usarla, ma ci ha dato una grossa mano nel cambiare il ritmo".

La Pieffe 2.015 si prende il solitaria il settimo posto e domenica arriva al Palafiera l'Eurobasket Roma, che insegue Forlì a quattro punti di distanza, ma con una partita ancora da disputare contro Scafati il 30 marzo. "Il ruolino di marcia dice che bisognerebbe vincere, poi vedremo".