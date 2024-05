L'Unieuro Forlì è spietata da tre: sbancata Vigevano, ora c’è Trieste

Un vecchio film degli Anni Settanta interpretato da Bud Spencer e Terence Hill si intitolava, "Altrimenti ci arrabbiamo". Ed è esattamente quello che deve essere successo in casa Unieuro Forlì al termine di gara 3 quando gli uomini di coach Antimo Martino sono stati costretti a cedere il passo ad una volitiva Elachem Vigevano.

Basta guardare il punteggio finale della sfida di domenica al PalaElachem, 69-95 il finale, +22 alla fine dei primi due quarti per rendersi conto, in modo quasi plastico, di come i biancorossi abbiano voluto dare una prova di forza e sostanza tanto contro gli avversari quanto contro la sfortuna che li perseguita. Finisce così una serie bella, decisamente sbilanciata, ma intensa, una serie che vede l'Unieuro trionfare per 3-1 e guadagnarsi il diritto di affrontare la Pallacanestro Trieste in semifinale. Trieste che ha liquidato Torino, con due vittorie in trasferta, con un netto 3-0 un brutto cliente, un cliente da prendere con le molle.

Ma l'Unieuro edizione 2023-2024, compreso quello a rotazioni ridotte di questi playoff, deve avere rispetto di tutti ma paura di nessuno, del resto non si è testa di serie numero uno a caso. "Avevamo la consapevolezza che in Gara 3 non eravamo stati quelli di intensità e presenza - esordisce coach Martino -. L'obiettivo era entrare con un altro livello di concentrazione e lo abbiamo fatto. Abbiamo giocato da Forlì, con cinque giocatori in doppia cifra e grande attitudine difensiva. Il tutto senza alcuni titolari. Il lavoro fatto in otto mesi è stato praticamente azzerato, ma questa squadra sta trovando la forza per andare avanti".

Si è rivisto in campo Pollone dopo l'infortunio subìto in Gara 2: "E' un giocatore importante, che ci dà equilibrio. Sappiamo le sue qualità difensive". Ora testa su Trieste: "Dobbiamo portarci dietro il nostra Dna. E' una squadra al vertice dall'inizio della stagione e se lo stiamo stati per tutto l'anno e abbiamo vinto la Coppa Italia lo si deve alla mentalità. Dobbiamo provare ad andare oltre, superarci in una situazione difficile. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo sfruttare il vantaggio di giocare le partite in casa. Spero in un palazzetto sold out, il mio sogno è di vedere un Palafiera pieno. Sono sicuro che il supporto arriverà".

La partita

Gara equilibrata e ad altissimo punteggio nel primo quarto, quarto che termina sul +3 per Forlì, 23-26 il parziale. Nel secondo quarto la squadra di Martino decide che è arrivato il momento di chiudere il match e la serie, e lo fa in modo netto, chiaro e autorevole. La frazione termina sull'11-30 mentre il parziale a fine primo tempo recita Elachem-Unieuro 34-56,

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Forlì allunga ancora il passo spinta da una percentuale al tiro da tre clamorosa, saranno 13 su 30 a fine match. Il tempo si chiude sul 23-26 mentre il tabellone del PalaElachem al minuto 30 recita un netto +29, 50-79 per la Pallacanestro Forlì. Il quarto finale serve solo a definire il punteggio, 19-16 il parziale per Vigevano per un risultato finale di 69-95 per i biancorossi.

La serie di semifinale prende il via domenica 19 maggio a Forlì, per proseguire sempre a Forlì martedì 21, venerdì 24 si gioca a Trieste mentre le eventuali gara-4 e gara-5 saranno sempre a Trieste domenica 26 e a Forlì mercoledì 29 maggio. Si gioca al meglio delle tre vittorie

Il tabellino

Elachem Vigevano 1955 - Unieuro Forlì 69-95 (23-26, 11-30, 16-23, 19-16)



Elachem Vigevano 1955: Filippo Rossi 14 (3/3, 2/6), Leonardo Battistini 13 (4/7, 1/6), Ikeon deonta Smith 12 (5/8, 0/2), Michele Peroni 12 (0/1, 4/7), Tyler Wideman 8 (2/5, 0/4), Giacomo Leardini 4 (2/4, 0/1), Gianmarco Bertetti 3 (0/0, 1/3), Filippo Bertoni 3 (0/1, 1/2), Matteo Bettanti 0 (0/1, 0/2), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/0), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 17 6 + 11 (Ikeon deonta Smith 5) - Assist: 15 (Ikeon deonta Smith 4)



Unieuro Forlì: Fabio Valentini 21 (1/1, 6/9), Xavier Johnson 16 (5/8, 1/1), Daniele Cinciarini 15 (4/4, 1/4), Davide Pascolo 10 (3/5, 0/2), Federico Zampini 10 (2/2, 2/5), Daniele Magro 8 (3/6, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/2, 1/2), Michele Munari 4 (2/2, 0/1), Maurizio Tassone 3 (0/1, 1/3), Luca Pollone 3 (0/0, 1/1), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/1), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 45 12 + 33 (Xavier Johnson 11) - Assist: 21 (Fabio Valentini 6)