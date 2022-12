Lancio di regali in campo, iniziativa di solidarietà nel mondo del basket

Continuano le iniziative benefiche legate alla “Partita di Natale” della Libertas Basket Rosa Forlì e Aics Basket Forlì. Stavolta protagonisti dell'iniziativa per contribuire alla raccolta dei regali da donare al reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, sono gli Aquilotti 2012 dell'Aics Basket allenati da Paolo Benazzi, che, assieme a tutti i genitori ed anche alla squadra avversaria del Basket Ravenna hanno dato vita ad un “Little Present Toss”.

Cosa è? Questa iniziativa nata tanti anni fa nei palazzi dello sport di tutta Italia per raccogliere piccoli regali per i bambini meno fortunati (inizialmente nacque come raccolta di peluche prendendo il nome di Teddy bear toss) dove, dopo la realizzazione del primo canestro, tutto il pubblico avrebbe lanciato sul campo i propri regali. E così è stato anche per questi aquilotti che grazie alle loro famiglie i sono resi protagonisti di un'altra grande raccolta di regali per contribuire alla “Partita di Natale”. Dopo il primo canestro una vera e propria pioggia di piccoli pacchetti è arrivata sul campo dove ad attenderli oltre ai ragazzi delle due squadre c'erano anche le giocatrici della serie B della Libertas Basket Rosa, sempre in prima fila in questa inziativa per un momento di grande solidarietà che si è concluso con un fantastico applauso. La prossima settimana tutti i regali raccolti saranno consegnati al reparto di pediatria.