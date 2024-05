Playoff Serie A2, Forlì lotta ma al PalaElachem ha la meglio Vigevano: si va a gara 4

Non finisce bene per la Unieuro Forlì gara 3 dei quarti di finale del playoff di Serie A2. Nel bollente PalaElachem di Vigevano i padroni di casa hanno avuto la meglio per 76-67.

Si tratta della settima sconfitta in assoluto nella stagione dei biancorossi e soprattutto la prima in sede playoff. Una sconfitta tutto sommato rimediabile, domenica si torna di nuovo in campo sempre a Vigevano per gara 4 e l'eventuale gara 5 è all'Unieuro Arena di Forlì, ma la sconfitta maturata contro i gialloblu lombardi è un piccolo campanello di allarme.

L'assenza ormai lunga e consolidata di Allen, unita al forfait di Pollone hanno costretto Coach Antimo Martino, fresco di vittoria del titolo di migliore allenatore della Serie A2, a rotazioni ridotte e ad un superlavoro per gli uomini in campo che purtroppo hanno pagato dazio.



Decisivo ai fini della sconfitta un primo quarto da film horror, 24-9 il parziale per i padroni di casa, un quarto che ha costretto Forlì ad un inseguimento affannoso che però non è stato coronato da successo.

LA PARTITA

Come accennato parte benissimo Vigevano che al decimo minuto è avanti di +15, 24-9 il parziale. Nel secondo quarto quando si ha la sensazione che Forlì si assesti meglio sul parquet arriva un nuovo parziale negativo, 20-16 il risultato per un combinato disposto al minuto 20 di 44-25.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga l'Unieuro gioca la miglior frazione del match, segna 21 punti, ne recupera 3 ed entra nei dieci minuti finali con -16 di scarto.

Nell'ultima frazione Forlì nonostante le rotazioni ridotte gioca benissimo, conclude bene e recupera altri 7 sette punti, 14-21 il parziale di frazione, ma insufficienti per evitare la sconfitta.

Finisce 76-67 si torna in campo il 12 maggio

IL TABELLINO

Elachem Vigevano 1955 - Unieuro Forlì 76-67 (24-9, 20-16, 18-21, 14-21)



Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 20 (5/10, 3/7), Tyler Wideman 14 (4/5, 1/9), Gianmarco Bertetti 14 (1/2, 3/5), Leonardo Battistini 11 (5/8, 0/2), Michele Peroni 9 (0/0, 3/6), Filippo Rossi 5 (1/3, 1/2), Matteo Bettanti 3 (0/1, 1/1), Giacomo Leardini 0 (0/2, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/1), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/0), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Ikeon deonta Smith 9) - Assist: 14 (Gianmarco Bertetti, Filippo Rossi 4)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 19 (3/7, 1/7), Daniele Cinciarini 13 (0/3, 3/6), Todor Radonjic 10 (2/2, 2/5), Davide Pascolo 9 (4/7, 0/0), Fabio Valentini 7 (0/1, 1/8), Federico Zampini 7 (2/4, 0/6), Daniele Magro 2 (1/2, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/1, 0/3), Michele Munari 0 (0/0, 0/1), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0), Luca Pollone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 - Rimbalzi: 37 11 + 26 (Xavier Johnson 10) - Assist: 10 (Federico Zampini 3)