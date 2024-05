Playoff, Unieuro a Vigevano per chiudere la serie. Martino: "Pollone da valutare"

Unieuro Forlì pronta a scendere in campo al PalaElachem in vista di Gara 3 dei quarti di finale Playoff del Campionato di Serie A2 contro la Elachem Vigevano. I biancorossi arrivano in Lombardia forti delle due vittorie nei primi due incontri della serie, ma certi e consapevoli che sul campo lomellino serviranno massima attenzione e determinazione. Introduce il match coach Antimo Martino.

Difficoltà superiori - "Ritrovarci sul 2-0 dopo le prime due gare casalinghe era il nostro obiettivo - dichiara Martino - e questo ci mette nelle migliori condizioni e ci permette di preparare al meglio gara 3, che avrà delle difficoltà superiori, dovendola giocare in trasferta, e che sicuramente presenterà contenuti diversi rispetto alle due gare precedenti".

Pollone - "Tuttavia la squadra è in buone condizioni e soprattutto sta dimostrando grande maturità ed equilibrio nel corso di questa serie, quindi siamo fiduciosi per le prossima gara. La situazione di Pollone verrà valutata nelle ore che ci porteranno alla gara."

Gara 3 contro Vigevano

Gara 3 dei quarti di finale playoff vedrà alzare la palla a due al PalaElachem di Vigevano venerdì 10 maggio alle ore 21.00. Arbitrano Salustri, Ferretti e Tirozzi. Serie: 2-0 per Forlì.

L'Unieuro Forlì al cinema - Sarà possibile assistere a Gara 3 Elachem Vigevano – Unieuro Forlì, in programma venerdì 10 maggio alle ore 21.00, al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5 euro e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App accedendo alla sezione “Biglietteria”.

In vista di G3 Elachem Vigevano - Unieuro Forlì è online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore giallo per la prossima partita casalinga dell'Unieuro Forlì. Complimenti a Denis Alpi, Michele Lapenta, Cinzia Montoni, Alessandro Valgimigli e Nicola Armuzzi, primi 5 a centrare il +15 con il quale i biancorossi si sono aggiudicati Gara 2 contro Vigevano.

Unieuro Forlì-Elachem Vigevano come seguire il match da casa