Playoff Serie A2, per l'Unieuro è già tempo di Gara 2. Martino: "Ci aspetta una partita diversa"

Dopo aver incamerato il primo punto nella serie dei quarti di finale dei playoff promozione di Serie A2, per l'Unieuro Forlì è già giorno di vigilia in vista di una Gara 2 nella quale dovrà cercare di mantenere il fattore campo di fronte ad una attesa reazione, in termini di durezza, da parte di una Vigevano sferzata da coach Pansa in sala stampa.

Coach Martino:

"Sono molto contento per come abbiamo approcciato la gara" - ha dichiarato coach Antimo Martino al termine di Gara 1 - "Siamo partiti davvero molto concentrati ed ognuno era mentalmente in partita ed era quello che volevo. Credo che questo sia stato importante per indirizzare la gara così come volevamo".

Il contributo di tutti - "Ognuno ha dato il proprio contributo e questa, soprattutto oggi, era una cosa molto importante e quindi sono molto felice per l'andamento di questa gara tra l'altro giocata in un'atmosfera veramente bellissima".

Il supporto del pubblico - "Vanno quindi ringraziati i nostri tifosi per il supporto. Ora però è il momento di pensare a Gara 2 e sono certo che sarà una partita completamente diversa a questa".

La serie playoff - "Era importante iniziare bene, ma non abbiamo ancora fatto assolutamente nulla e quindi ci dobbiamo preparare mentalemente e tatticamente ad una gara che probabilmente presenterà delle cose nuove, come del resto è giusto che sia in una serie playoff. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto oggi."

Gara 2 contro Vigevano

Gara 2 dei quarti di finale playoff vedrà alzare la palla all'Unieuro Arena martedì 7 maggio alle ore 20.30. Arbitrano Costa, Attard e Marzulli. Serie: 1-0.

L'Unieuro Forlì al cinema - Sarà possibile assistere a Gara 3 Elachem Vigevano – Unieuro Forlì, in programma venerdì 10 maggio alle ore 21.00, al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App accedendo alla sezione “Biglietteria” fino ad esaurimento posti.

Biglietteria - biglietti in vendita per Gara 2 online sulla App della Pallacanestro Forlì 2.015 nell'apposita sezione "Biglietteria", oppure accedendo alla piattaforma VivaTicket. In vista di Gara 2 dei quarti di finale Playoff sarà possibile acquistare i biglietti nelle rivendite autorizzate VivaTicket e presso la biglietteria dell'Unieuro Arena.



La biglietteria dell'impianto di via Punta di Ferro sarà aperta lunedì 6 maggio dalle dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00. Martedì 7 maggio mattina 9.00-13.00 e dalle 19.30. Non sarà possibile acquistare biglietti in sede. Info su costi e tariffe agevolate sul sito ufficiale del club

MOTOROLA match sponsor - Motorola sarà il Match sponsor di Gara 2. Per l'occasione i partecipanti a Shoot the passion, il gioco di metà partita della Pallacanestro Forlì 2.015, in caso di canestro realizzato da metà campo vinceranno uno smartphone Motorola.

In vista di G2 Unieuro Forlì - Elachem Vigevano è online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore giallo per la prossima partita casalinga dell'Unieuro Forlì. Complimenti a Chiara Tisselli, unica partecipante a centrare il +16 con il quale i biancorossi si sono aggiudicati Gara 1 contro Vigevano.

Unieuro Forlì-Elachem Vigevano come seguire il match da casa