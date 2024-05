Playoff Serie A2, l'Unieuro vince Gara 1 dei quarti: superata di slancio Vigevano

In sede di presentazione della serie Coach Martino era stato chiarissimo, "Senza Allen dovremo fare cose diverse ma è fondamentale che ognuno rispetti il proprio compiti senza snaturarsi".

E i ragazzi biancorossi hanno eseguito il compito alla lettera sbarazzandosi, senza colpo ferire, di una volitiva Elachem Vigevano che, a parte la seconda frazione e nella parte finale del match a risultato acquisito, non ha mai dato la sensazione di poter intaccare la forza e la sostanza dell'Unieuro.

È finita con un chiaro 87-71, segno certo di un match dominato sin dalla palla a due e dove i padroni di casa, mandando in doppia cifra quattro atleti del roster, hanno dimostrato, nei fatti, di essere la testa di serie numero uno del tabellone ora seppur privi dell'uomo più rappresentativo.

Si torna in campo, sempre all'Arena, martedì 7 maggio per Gara 2, una gara dove Forlì punta a chiudere virtualmente la serie. Biglietteria aperta all'Unieuro Arena domani, lunedì 6 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00. Martedì mattina 9.00-13.00 e dalle 19.30, sempre all'Unieuro Arena.

LA PARTITA

Spinta da una immediata solidità difensiva e dalla continuità offensiva sotto canestro, l'Unieuro Forlì entra nel match con Davide Pascolo e Xavier Johnson a mettere in ritmo i biancorossi. Con i primi inserimenti dalla panchina, i padroni di casa mantengono il ritmo su entrambi i lati del campo. I canestri di Zampini ed i liberi di Magro mandano Forlì sul 21-9.

A 1'45'' dalla fine del primo quarto sono una tripla ed un canestro in serie di Zampini a portare i biancorossi sul 29-10, prima del massimo vantaggio 31-11 con il quale si chiudono i primi 10' di gioco a firma Daniele Magro. Più equilibrato il secondo quarto, nel quale il divario non subisce sostanziali modifiche, grazie soprattutto a due triple consecutive di Valentini e Pollone che ristabiliscono il +20 a metà della frazione di gioco. Primo tempo in archivio con la tripla di Cinciarini a firmare il 50-33.

In avvio di terzo quarto le squadre si rispondono colpo su colpo, ma negli ultimi giri di lancette Forlì ritocca il massimo vantaggio. Mentre la difesa continua a recuperare palloni, in attacco Zampini entra in striscia e, a 1'40'' dall'ultimo mini intervallo, è una bomba di Radonjic, in transizione, a scrivere il 69-43.

Il finale di quarto dei romagnoli è ancora in crescendo e, con i canestri di Zampini e Cinciarini e la stoppata di Davide Pascolo, le squadre lo chiudono sul 72-45. Gli ultimi 10' di partita vedono subito subito l'ingresso del giovane Michele Munari, con i biancorossi che rimango con la testa nel match. Negli ultimi minuti, in campo anche Zilio, a segno, e Borciu. Forlì vince 87-71 e si prepara ora a una Gara 2 nella quale ci si attende la pronta reazione di Vigevano.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Elachem Vigevano 1955 87-71 (31-11, 19-22, 22-12, 15-26)



Unieuro Forlì: Federico Zampini 18 (5/7, 2/5), Daniele Cinciarini 16 (4/5, 1/2), Davide Pascolo 12 (6/7, 0/0), Daniele Magro 10 (2/4, 0/0), Fabio Valentini 7 (2/3, 1/6), Todor Radonjic 7 (2/3, 1/4), Xavier Johnson 6 (3/7, 0/2), Maurizio Tassone 3 (0/1, 1/2), Luca Pollone 3 (0/1, 1/3), Michele Munari 3 (0/0, 1/1), Edoardo Zilio 2 (1/2, 0/1), Matteo diego Borciu 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Davide Pascolo 9) - Assist: 21 (Fabio Valentini 6)



Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 18 (5/8, 2/4), Leonardo Battistini 14 (4/10, 2/8), Tyler Wideman 12 (2/8, 2/6), Filippo Rossi 10 (1/2, 2/3), Marco Ceron 6 (2/2, 0/2), Giacomo Leardini 5 (1/2, 0/1), Michele Peroni 3 (0/0, 1/4), Gianmarco Bertetti 3 (0/0, 1/2), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/1), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/1), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Leonardo Battistini 13) - Assist: 14 (Marco Ceron 4)