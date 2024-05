Unieuro-Pallacanestro Trieste: le date, gli orari e i biglietti per la semifinale playoff

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che da oggi, martedì 14 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti in vista di Gara 1 e Gara 2 delle Semifinali Playoff del Campionato di Serie A2 contro la Pallacanestro Trieste.

Le partite sono in programma domenica 19 maggio alle ore 18.00 e martedì 21 maggio alle ore 20.30 all’Unieuro Arena.

Il calendario e gli orari della serie

GARA 1 19 maggio alle 18:00 Unieuro Arena di Forlì: Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste⁣⁣

GARA 2 21 maggio alle 20:30 Unieuro Arena di Forlì: Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste⁣⁣

GARA 3 24 maggio alle 20:30 PalaTrieste di Trieste: Pallacanestro Trieste-Unieuro Forlì⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Eventuale GARA 4 26 maggio alle 18:00 PalaTrieste di Trieste: Pallacanestro Trieste-Unieuro Forlì⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Eventuale GARA 5 29 maggio alle 20:30 Unieuro Arena di Forlì: Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste⁣⁣

I biglietti

Universitari 5€ in prevendita - Al prezzo di 5€ gli studenti universitari avranno accesso nel settore di Curva Numerata Arancione (presentando tessera e ricevuta pagamento tasse universitarie). Promozione valida esclusivamente per i tagliandi acquistati in prevendita in sede fino a venerdì e all'Unieuro Arena sabato e domenica mattina.

Under 14 GRATIS - Per tutti i bambini Under 14 sarà garantito il biglietto gratuito nel settore di Curva Numerata Arancione. Il biglietto gratuito sarà consegnato esclusivamente all’ingresso dedicato all’Unieuro Arena il giorno della partita dalle ore 17 previa esibizione di un documento di riconoscimento. Tale gratuità non sarà disponibile presso altre sedi.

Agevolazioni abbonati - Gli abbonati alla regular season 2023/24 della Pallacanestro Forlì 2.015 avranno il diritto di prelazione del posto fino a giovedì 16 maggio, oltre a vantare una scontistica dedicata, che permarrà anche oltre la scadenza della prelazione del posto.

Date e orari apertura sede

Prevendita attiva presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Filippo Corridoni n.10 da martedì 14 a venerdì 17, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

Da sabato 18 maggio, la biglietteria della Pallacanestro Forlì 2.015 si trasferirà all’Unieuro Arena e sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

sabato 18 maggio dalle 9 alle 13;

domenica 19 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 17;

lunedì 20 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 17,30 alle 20;

martedì 21 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 19,30.

Rivendite autorizzate

Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì)

La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì)

Punto Snai Forlì (Viale Roma 147, Forlì)

Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94, Forlì)

Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli)

Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli)

Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli)

Biglietteria online - Per le partite singole sarà possibile acquistare il biglietto online dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015 (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”) oppure al seguente link dalla piattaforma VivaTicket.

Riduzioni e gratuità - Over 65, sconto del 10%; Universitari, sconto del 50% nel settore giallo (presentando tessera e ricevuta pagamento tasse universitarie); Under 6, nati nel 2018 e seguenti, ingresso gratuito in tutti i settori; Under 10, nati dopo il 30/06/2013, ingresso gratuito nel settore giallo; Under 18, nati dal 2005 al 2013, sconto del 50% in tutti i settori.

Persone Disabili - Persona con disabilità e invalidità (sopra al 50%) in grado di deambulare senza accompagnatore, riduzione del 50%; persona con disabilità e invalidità in grado di deambulare e con necessità di accompagnatore, riduzione del 50% e un ingresso omaggio; Persona con disabilità e invalidità non in grado di deambulare, ingresso omaggio più ulteriore ingresso omaggio per l’eventuale accompagnatore.

La Tabella dei prezzi