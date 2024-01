Strepitosa Unieuro Forlì, espugnata Udine: secondo posto matematico e Final Four di Coppa Italia

L'Unieuro Forlì si prende tutto. La settima vittoria, negli ultimi 7 confronti, con la Apu Old Wild West Udine, ma soprattutto la matematica certezza del secondo posto e la qualificazione alle Final Four della Coppa Italia di Serie A2 in programma a Roma il 16 e 17 marzo. Da decidere se l'impegno del PalaTiziano avverrà da seconda o da prima in classifica. Ma a questo punto è quasi un dettaglio. E' la prima volta in stagione che viene espugnato il Pala Carnera. "Ci aspettavamo una partita difficile, ma arrivavamo orgogliosi di quello fatto fino ad ora - le parole di coach Antimo Martino -. E' chiaro che questa vittoria ci dà più fiducia, perchè rende ancora più importante quello che stanno facendo i ragazzi. E' un successo che dedichiamo ai tifosi e alla società. Anche se la squadra è cambiata stiamo dando regolarità a quanto fatto lo scorso anno. Inoltre qualificarsi alle Final Four di Coppa è un risultato prestigioso, anche alla luce della nuova formula, arrivando davanti a squadra più attrezzate".

Quanto alla partita, "siamo stati bravissimi quando Udine con cinque triple ha creato subito un divario, ma abbiamo avuto la forza di non cambiare il nostro piano partita ed avere fiducia. Avevamo accusato psicologicamente quei canestri, ma pian piano siamo rientrati in partita. Siamo stati solidi, tenendo Udine a 61 punti, squadra che in casa ha una media di 80 punti, limitando inoltre le statistiche da 3".

LA PARTITA

Si dividono il primo tempo le due squadre, con Udine brava ad imbrigliare i biancorossi nella difesa del primo quarto e Forlì ancora più brava a reagire nel secondo, affidandosi al tiro dall'arco.

Nei primi minuti di match l'Unieuro si trova sotto perfino 13-2, quando, con due liberi e una tripla, Kadeem Allen prova a scuotere i suoi. L'inerzia però non cambia ed il primo quarto si chiude sul 20-9, col canestro di Zampini. In avvio di secondo quarto, Valentini fa capire al Carnera che l'aria è cambiata centrando il bersaglio dai 6,75.

Gli fa subito eco Radonjic, che si ripete subito dopo, per il 22-18. Pascolo, da sotto, offre una piccola pausa ai tiratori biancorossi, che riprendono però in un attimo il bombardamento romagnolo.



Allen segna infatti due triple, mentre Johnson e Zilli, nell'ultimo giro di lancette, accorciano fino al 32-30. Di Da Ros il canestro del 34-30, mentre Zilli centra il libero del 34-31 di fine primo tempo.

Nei primi minuti di secondo tempo, Udine prova a imporre il proprio ritmo, ma Forlì è attenta e cinica e trova pure il vantaggio. Sono ancora due tiri dalla lunga a spostare l'inerzia e li firmano Pollone e Valentini, che muovono il punteggio sul 42-39.

Quindi, nel finale di terzo quarto, arriva il break con Johnson e 4 punti di Pascolo, che aprono alla tripla di Zampini del primo sorpasso biancorosso, sul 46-48.

Johnson spariglia per il 48-50 di fine terzo quarto. Si inizia a segnare pochissimo e a 6'56'' dalla sirena, Pascolo e una tripla di Johnson mandano coach Vertemati al time out sul 48-55, primo massimo vantaggio per l'Unieuro Forlì.

Che i biancorossi prontamente ampliano fino al 51-61 a 4'42'' dalla fine, grazie al gioco interno di Zampini e Pascolo.

Con una bomba, Allen manda Forlì sul 52-64 ed il cronometro diventa amico dei biancorossi, peraltro bravi e determinati in difesa. A 2'15'', sul Carnera cala il gelo, con la seconda tripla consecutiva di Kadeem Allen che scrive il 56-67.

Udine non trova il break, mentre Johnson, col piede sull'arco, centra il 58-69, cui risponde Monaldi da 3 punti.

Per l'Unieuro è arrivato il momento di controllare. Giusto il tempo di una magia di Kadeem Allen, che a 11'' dalla sirena trova una tripla incredibile, cui segue il libero aggiuntivo del 61-73 che chiude la partita.

L'Unieuro Forlì è alle Final Four di Coppa Italia!

IL TABELLINO

Apu Old Wild West Udine - Unieuro Forlì 61-73 (20-9, 14-22, 14-19, 13-23)



Apu Old Wild West Udine: Raphael Gaspardo 14 (7/10, 0/3), Jason Clark 13 (1/6, 3/6), Marcos Delia 7 (2/6, 0/0), Iris Ikangi 7 (1/1, 1/3), Diego Monaldi 6 (0/0, 2/6), Matteo Da ros 6 (3/6, 0/1), Lorenzo Caroti 5 (1/6, 1/5), Mirza Alibegovic 3 (0/1, 0/5), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Michele Zomero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 34 13 + 21 (Marcos Delia 11) - Assist: 13 (Jason Clark , Mirza Alibegovic 3)



Unieuro Forlì: Kadeem Allen 23 (1/5, 6/10), Xavier Johnson 11 (4/12, 1/2), Davide Pascolo 10 (5/8, 0/0), Federico Zampini 9 (3/8, 1/3), Fabio Valentini 8 (1/2, 2/5), Todor Radonjic 6 (0/1, 2/4), Luca Pollone 3 (0/0, 1/2), Giacomo Zilli 3 (1/2, 0/0), Daniele Cinciarini 0 (0/2, 0/2), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 33 12 + 21 (Federico Zampini 9) - Assist: 13 (Federico Zampini 5)