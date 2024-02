La fase a orologio parte con Rieti, Martino: "Dare continuità a quello che stiamo facendo"

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

Nella prima giornata della fase a orologio del Campionato di Serie A2 di basket la Pallacanestro Forlì 2.015 attende la rivelazione del Girone Verde, la Real Sebastiani Rieti, giunta quarta al termine della prima fase della regular season.

I reatini hanno chiuso alle spalle dei "cannibali" dello Shark Trapani, della San Bernardo-Cinelandia Cantù e della Reale Mutua Torino.

Alla vigilia de match ha parlato in conferenza stampa Coach Antimo Martino, ecco le sue parole

La conferenza stampa di Coach Antimo Martino

"Iniziamo questa fase a orologio con grande entusiasmo - spiega Antimo Martino - per quello che abbiamo fatto fino ad ora e con la voglia di difendere il più possibile la nostra posizione in classifica".

Dieci finali - "Sappiamo però che non sarà facile perchè ci aspettano 10 finali, considerando che ogni squadra proverà a dare il massimo per migliorare il proprio piazzamento in previsione della post-season".

La Real Sebastiani Rieti - "Iniziamo con l'affrontare una squadra come Rieti ,che sicuramente sta disputando un ottimo campionato. Una squadra che può contare su un roster profondo: hanno una una rotazione a 11, con due ottimi stranieri e tanti giocatori italiani che conoscono molto bene la categoria".

Dare continuità - "Nonostante l'incognita nell'affrontare squadre che si conoscono di meno rispetto a quelle del nostro girone, c'è da parte nostra l'intento di dare continuità a quello che stiamo facendo per affrontare questa fase con la stessa mentalità e la medesima determinazione con le quali abbiamo giocato sinora."

La partita

Palla a due domenica 11 febbraio alle ore 18.00 all'Unieuro Arena. Arbitrano Attard, Maschio e Tarascio.

Biglietteria: È possibile acquistare il biglietto online oppure scaricando l'App della Pallacanestro Forlì (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”); presso la sede a Forlì in Viale Corridoni 10, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì (dalle 8,30 alle 12,30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket.

Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta dalle 10 alle 12, mentre la sera, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto.

#PFSolidale: La Pallacanestro Forlì 2.015 annuncia il proprio supporto all’iniziativa “Long Train Running 2” – Musica&Pace in Viaggio promossa dall’associazione ricreativa culturale APS Demodè.

Affianco al Corner Merchandising e al bar zona parterre, sarà allestito un banchetto per la raccolta fondi a sostegno dell'iniziativa.

Durante le partite dell'11 e del 24 febbraio i cantanti MonnaElisa, Matilde Montanari, Ermete, Giada, Giulia e Matteo, alcuni dei quali impegnati a Sanremo, intoneranno l'Inno di Mameli e si esibiranno nella pausa tra primo e secondo tempo. Tutti i dettagli su “Long Train Running 2” – Musica&Pace in Viaggio. Per donare online clicca su DONA.

E' online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto.

In occasione del match casalingo tornerà il #sestouomo, l'iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed uno tifoso in rappresentanza dei supporter biancorossi.

E' in corso l'App contest "Indovina lo scarto", nella sezione "Contest" del menù a scomparsa. Per partecipare occorre compilare il form e indicare nel menù a tendina lo scarto esatto al termine di Unieuro Forlì - Real Sebastiani Rieti (il segno + è sempre riferito alla squadra di casa).

I primi 5 ad indovinare lo scarto, riceveranno ciascuno un biglietto per il settore giallo per Unieuro Forlì - Urania Milano in programma sabato 24 febbraio alle 10.30.

Unieuro Forlì-Real Sebastiani Rieti: come seguire il match da casa